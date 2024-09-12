«Мегалополіс» Френсіса Форда Копполи – вийшов фінальний український трейлер

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Вийшов фінальний трейлер контраверсійного фільму «Мегаполіс» від лауреата 5 премій «Оскар» Френсіса Форда Копполи. Фільм описується як науково-фантастична сага, натхненна римським епосом.

Картину вперше було продемонстровано в конкурсній програмі Каннського кінофестивалю, а минулих вихідних – на фестивалі у Торонто. Наприкінці вересня почнеться прокат в Україні.

Фільм «Мегаполіс» розповідає про Цезаря Катіліну (Адам Драйвер) – геніального архітектора та митця, який вміє зупиняти час та бачити крізь виміри. Він мріє створити Мегалополіс на руїнах занедбаної Імперії – колишнього Нью-Йорка, що потерпає від беззаконня, свавілля та корупції. Катіліна – частина Імперії, проте його гнітить питання: чи гідне це суспільство порятунку?

Френсіс Форд Коппола вважає «Мегалополіс» не тільки високобюджетним фільмом, а й мистецьким та, навіть, політичним висловлюванням. Але в першу чергу – це дуже особистий фільм режисера, який вирішив продати частину сімейного виноробного бізнесу задля створення проєкту, та присвятив фільм пам’яті дружини – Елеонор Коппола, яка померла у квітні 2024 року перед прем’єрою картини у Каннах.

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Головну роль Цезаря Катіліни виконує Адам Драйвер («Феррарі», «Дім Ґуччі», «Зоряні війни»). Ключові ролі у фільмі вконали Шая ЛаБаф («Трансформери», «Лють»), Наталі Еммануель («Форсаж», «Гра престолів»), Обрі Плаза («Білий лотос»). Компанію їм склали Джанкарло Еспозіто («Краще подзвоніть Солу», та Лоуренс Фішберн («Матриця», «Джон Уік»), Джейсон Шварцман («Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій»), Джон Войт та Дастін Гоффман.

Фільм «Мегалополіс» Френсіса Форда Копполи буде доступний для перегляду в кінотеатрах України з 26 вересня, у тому числі і в форматі IMAX.

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