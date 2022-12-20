Фото Мессі із кубком Чемпіонату світу зібрало рекордні 60 млн лайків в Instagram

Публікація Мессі, присвячена перемозі Аргентини на Чемпіонаті світу-2022, зібрала рекордну кількість лайків в Instagram. Раніше понад 40 мільйонів реакцій збирало також фото Ліонеля, але спільне з Кріштіану Роналду і розміщене саме на сторінці його одвічного суперника.

На момент публікації статті останній пост в Instagram-акаунті Ліонеля Мессі з галереєю фотографій з Чемпіонату світу, має 60,5 млн вподобань та 1,6 млн коментарів.

“Чемпіони світу! Стільки разів мріяв про це, що досі не можу повірити. Щиро дякую моїй родині, всім, хто підтримував і вірив у мене. Ми це зробили!”, – написав Ліонель.

У коментарях його привітав “король футболу” Пеле, один із кращих тренерів у світі Жозе Моурінью, легендарні футболісти Деку, Рівалдо та багато інших.

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Це раніше небачена кількість лайків для соцмережі — попередній рекордсмен: спільне фото Мессі та Роналду для бренду Lois Vuitton, на якому ті грають в шахи. Світлина, розміщена у профілі Крішітіану, нині має 42 млн лайків.

Цієї неділі відбувся фінал Чемпіонату світу-2022: надзвичайно драматичний поєдинок, в якому Аргентина перемогла Францію, легендарно виступив Кіллан Мбаппе, а Ліонель Мессі врешті-решт отримав свій перший титул чемпіона світу. Матч б’є рекорди як за переглядами, так і запитами у пошуковиках. Google нещодавно повідомив, що у його Пошуку зафіксували рекордний трафік під час головної спортивної події року.