Новини

Google Пошук зафіксував рекордно високий трафік під час фіналу Чемпіонату світу з футболу-2022

Google Пошук зафіксував рекордно високий трафік під час фіналу Чемпіонату світу з футболу-2022

Рекордні цифри за всю 25-річну історію Google Пошуку зафіксували вчора, 18 грудня, під час фінального поєдинку Аргентини та Франції у рамках Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Поки Аргентина святкує свою перемогу, у Google підбивають підсумки з трафіку. Генеральний директор Сундар Пічаї написав про рекорд у Twitter, підсумувавши: “Здається, весь світ шукав щось одне”.

Google фактично став інформаційним центром фіналу, а сам матч сильним претендентом на найкращу подію в історії FIFA. Ймовірно, гра стане і фіналом, що найбільше переглядали за всю історію, як тільки цифри будуть опубліковані.

Курс
POWER BI
Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії.
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
powerbi

Завдяки оновленим функціям, випущеним напередодні чемпіонату, Google полегшив користувачам відстеження подій. Для запиту «Чемпіонат світу» виділили спеціальний розділ у верхній частині результатів зі списком майбутніх матчів з датами та місцевим часом. Також можна було налаштувати повідомлення на мобільному телефоні, натиснувши на значок дзвінка та обравши команду, на яку хочете підписатись.

Google Поиск зафиксировал рекордно высокий трафик во время финала Чемпионата мира по футболу-2022

Рекордному трафіку та переглядам безумовно сприяли сильні сюжетні лінії та захопливі дії у грі: Ліонель Мессі нарешті виграв Чемпіонат світу, легендарний виступ Кіліана Мбаппе, камбек Франції у другому таймі, неймовірний овертайм із двома забитими голами та нервова перестрілка в серії пенальті.

Тим часом Ілон Маск також повідомив про рекордні показники у Twitter:

“24 400 твітів за секунду для гола Франції, це найвищий показник за всю історію чемпіонату світу!”

Раніше Google назвав найпопулярніші пошукові запити 2022 року: Україна, Wordle, королева Єлизавета та крикет. Також пошуковик опублікував локальний рейтинг найпопулярніших запитів в Україні: до списку увійшли — «Карта повітряних тривог», «Арестович», «Жириновський», «Гостомель», «Swift», «Ленд ліз», «Блекаут» та інші.


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати