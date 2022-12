Google Пошук зафіксував рекордно високий трафік під час фіналу Чемпіонату світу з футболу-2022

Рекордні цифри за всю 25-річну історію Google Пошуку зафіксували вчора, 18 грудня, під час фінального поєдинку Аргентини та Франції у рамках Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Поки Аргентина святкує свою перемогу, у Google підбивають підсумки з трафіку. Генеральний директор Сундар Пічаї написав про рекорд у Twitter, підсумувавши: “Здається, весь світ шукав щось одне”.

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!

