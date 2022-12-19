Google Пошук зафіксував рекордно високий трафік під час фіналу Чемпіонату світу з футболу-2022

Рекордні цифри за всю 25-річну історію Google Пошуку зафіксували вчора, 18 грудня, під час фінального поєдинку Аргентини та Франції у рамках Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Поки Аргентина святкує свою перемогу, у Google підбивають підсумки з трафіку. Генеральний директор Сундар Пічаї написав про рекорд у Twitter, підсумувавши: “Здається, весь світ шукав щось одне”.

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing! — Sundar Pichai (@sundarpichai) December 19, 2022

Google фактично став інформаційним центром фіналу, а сам матч сильним претендентом на найкращу подію в історії FIFA. Ймовірно, гра стане і фіналом, що найбільше переглядали за всю історію, як тільки цифри будуть опубліковані.

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Завдяки оновленим функціям, випущеним напередодні чемпіонату, Google полегшив користувачам відстеження подій. Для запиту «Чемпіонат світу» виділили спеціальний розділ у верхній частині результатів зі списком майбутніх матчів з датами та місцевим часом. Також можна було налаштувати повідомлення на мобільному телефоні, натиснувши на значок дзвінка та обравши команду, на яку хочете підписатись.

Рекордному трафіку та переглядам безумовно сприяли сильні сюжетні лінії та захопливі дії у грі: Ліонель Мессі нарешті виграв Чемпіонат світу, легендарний виступ Кіліана Мбаппе, камбек Франції у другому таймі, неймовірний овертайм із двома забитими голами та нервова перестрілка в серії пенальті.

Тим часом Ілон Маск також повідомив про рекордні показники у Twitter:

“24 400 твітів за секунду для гола Франції, це найвищий показник за всю історію чемпіонату світу!”

24,400 tweets per second for France’s goal, highest ever for World Cup! — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Раніше Google назвав найпопулярніші пошукові запити 2022 року: Україна, Wordle, королева Єлизавета та крикет. Також пошуковик опублікував локальний рейтинг найпопулярніших запитів в Україні: до списку увійшли — «Карта повітряних тривог», «Арестович», «Жириновський», «Гостомель», «Swift», «Ленд ліз», «Блекаут» та інші.