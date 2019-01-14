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Фото куриного яйца установило новый рекорд по лайкам Instagram. Его лайкнули свыше 25 млн раз!
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Фото куриного яйца установило новый рекорд по лайкам Instagram. Его лайкнули свыше 25 млн раз!

Фото куриного яйца установило новый рекорд по лайкам Instagram. Его лайкнули свыше 25 млн раз!

Фотография куриного яйца из аккаунта world_record_egg собрала свыше 25 млн лайков и стала самой популярной в истории Instagram. Предыдущий рекорд принадлежал фото модели и бизнес-леди Кайли Дженнер с новорожденной дочерью — опубликованный в феврале 2018 года снимок набрал 18,2 миллиона лайков.

В аккаунте world_record_egg есть только фото яйца, опубликованное 4 января 2019 года, и призыв ставить лайки. Кому принадлежит идея акции, неизвестно.

Напоследок отметим, что Кайли Дженнер в ответ опубликовала видео, на котором она бьет яйцо, с подписью «Подавись, яичко».

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Take that little egg

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on

Источник: VC

  • Заглавное изображение взято из новости Fox News.
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