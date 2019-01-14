Фото куриного яйца установило новый рекорд по лайкам Instagram. Его лайкнули свыше 25 млн раз!

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Фотография куриного яйца из аккаунта world_record_egg собрала свыше 25 млн лайков и стала самой популярной в истории Instagram. Предыдущий рекорд принадлежал фото модели и бизнес-леди Кайли Дженнер с новорожденной дочерью — опубликованный в феврале 2018 года снимок набрал 18,2 миллиона лайков.

В аккаунте world_record_egg есть только фото яйца, опубликованное 4 января 2019 года, и призыв ставить лайки. Кому принадлежит идея акции, неизвестно.

Напоследок отметим, что Кайли Дженнер в ответ опубликовала видео, на котором она бьет яйцо, с подписью «Подавись, яичко».

Источник: VC