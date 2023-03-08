Meta повертає Messenger у додаток Facebook після 8 років розлуки

Messenger незабаром возз’єднається із застосунком Facebook. Компанія Meta оголосила, що її фахівці проводять тест з інтеграції двох за стосунків в один. Незабаром до тестування планується залучити широку аудиторію.

Зазначимо, рішення об’єднати Messenger та Facebook – це повернення до джерела. Річ у тім, що спочатку чати були вбудовані в Facebook. Але у 2014 році Facebook і Messenger розділили, коли генеральний директор Марк Цукерберг заявив, що використання Messenger як окремого застосунку забезпечує «кращий досвід».

Тепер Meta прагне повернути назад цю зміну. Перші повідомлення про такі плани почали з’являтися у червні минулого року, а у грудні вже нібито розпочався процес внутрішнього тестування об’єднання. Наразі ці чутки отримали офіційне підтвердження. Передбачається, що Facebook вносить ці зміни, щоб краще конкурувати з TikTok, який має вбудовані можливості обміну повідомленнями.

Принагідно Meta прагне всіх переконати, що Facebook живіший за всіх живих, і в соцмережі більше користувачів, ніж будь-коли раніше:

«Всупереч повідомленням про інше, Facebook не мертвий і не вмирає, а насправді живий і процвітає з 2 мільярдами активних користувачів на день. Люди використовують Facebook не тільки для того, щоб спілкуватися з друзями та сім’єю, але й для того, щоб дізнаватися та брати участь у тому, що для них найважливіше».

Однак незрозуміло, скільки з цих «щодня активних» користувачів Facebook є тими, хто робить публікації на платформі ненавмисно. За даними The New York Times, багато підлітків і молодих людей при реєстрації в Instagram не усвідомлювали, що поставили галочку в полі, яке дає платформі дозвіл автоматично ділитися повідомленнями у Facebook.

Джерело: The Verge