Meta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярів

Фото від начальника слідчого управління ГУНП в Київській області Сергія Болвінова

На Київщині затримано кілера, який використав смарт-окуляри з камерою, щоб транслювати замовникам вбивство в прямому ефірі, повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Київській області Сергій Болвінов.

Інцидент трапився у Новосілках Фастівського району. Зловмисник очікував на чоловіка біля під’їзду. За даними поліції, тоді 36-річний місцевий житель повертався додому після прогулянки з собакою. Зненацька на нього напали і двічі вистрелили у голову з пістолета. Після чого кілер втік з місця події.

“На фото майже не видно, що він носить окуляри. Але це — важлива деталь. Саме цей гаджет — окуляри з вмонтованою камерою — зловмисник використав, щоб замовники могли все контролювати в режимі реального часу”, — розповів начальник слідчого управління.

Жертва зазнала важких поранень. Однак після замаху на вбивство чоловіку пощастило вижити, його шпиталізували і надають медичну допомогу в лікарні. Правоохоронці за кілька годин знайшли й затримали вбивцю. Ним виявився 39-річний уродженець Донецької області.

В його орендованій квартирі провели обшуки, в ході яких знайшли “Форт-12” (пістолет з глушником) і набої до нього. На місці інциденту поліцейські зібрали гільзи та кулю, які направили на експертизу. Поліція або прокуратура не повідомляють, про яку модель смарт-окулярів мовилося. Потенційно це могли бути Ray-Ban Meta Smart Glasses, Snap Spectacles або інший пристрій, камери якого підтримують трансляцію оточення.

Підозрюваному повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів на замовлення (ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 ККУ), а також в незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ). Наразі триває досудове розслідування. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.