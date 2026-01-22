Новини Україна 22.01.2026 comment views icon

Meta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярів

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Meta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярів
Фото від начальника слідчого управління ГУНП в Київській області Сергія Болвінова

На Київщині затримано кілера, який використав смарт-окуляри з камерою, щоб транслювати замовникам вбивство в прямому ефірі, повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Київській області Сергій Болвінов.

Інцидент трапився у Новосілках Фастівського району. Зловмисник очікував на чоловіка біля під’їзду. За даними поліції, тоді 36-річний місцевий житель повертався додому після прогулянки з собакою. Зненацька на нього напали і двічі вистрелили у голову з пістолета. Після чого кілер втік з місця події.

“На фото майже не видно, що він носить окуляри. Але це — важлива деталь. Саме цей гаджет — окуляри з вмонтованою камерою — зловмисник використав, щоб замовники могли все контролювати в режимі реального часу”, — розповів начальник слідчого управління.

Meta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярів
Кадр незадовго до замаху на вбивство

Жертва зазнала важких поранень. Однак після замаху на вбивство чоловіку пощастило вижити, його шпиталізували і надають медичну допомогу в лікарні. Правоохоронці за кілька годин знайшли й затримали вбивцю. Ним виявився 39-річний уродженець Донецької області.

Meta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярів
Підозрюваний кілер після затримання

В його орендованій квартирі провели обшуки, в ході яких знайшли “Форт-12” (пістолет з глушником) і набої до нього. На місці інциденту поліцейські зібрали гільзи та кулю, які направили на експертизу. Поліція або прокуратура не повідомляють, про яку модель смарт-окулярів мовилося. Потенційно це могли бути Ray-Ban Meta Smart Glasses, Snap Spectacles або інший пристрій, камери якого підтримують трансляцію оточення.

Meta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярівMeta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярівMeta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярівMeta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярів

Підозрюваному повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів на замовлення (ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 ККУ), а також в незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ). Наразі триває досудове розслідування. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Україні: розумні окуляри зі звуком від 9999 грн
Геймер виявив баг на "нескінчені" гроші в магазинах GameStop з оновленням Switch 2
"Київстар" оновив лінійку тарифів мобільного зв'язку: лише пакети "Все разом" та мінімальна ціна в ₴370
Ілон Маск знову перебільшив: ЦОД xAI Colossus 2 навіть близько не досяг 1 ГВт, за даними супутника
Windows 11 отримує нові функції "Блокнот" і Paint та водночас ламає запуск програм
"Зоряна брама": OpenAI компенсує здорожчання електрики через роботу ЦОД Stargate
Перший сезон "Лицаря сімох королівств" обійшов за рейтингом "Гру престолів" та "Дім дракона" з 95% на Rotten Tomatoes
За останній тиждень Ethereum тричі фіксував абсолютні рекорди за всю історію блокчейну
Великий “перезапуск” Ubisoft: скасовано 6 і відкладено 7 ігор, далі — звільнення
Винні художники: Epic заперечила думку Гора Вербінські про Unreal Engine як причину погіршення CGI у фільмах
Швидший за Starlink: Blue Origin запускає орбітальний інтернет із 6 Тбіт/с
OpenAI підтвердила час випуску першого ШІ-пристрою та очікує продажі до 50 млн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати