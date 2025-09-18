Вийшли окуляри Ray-Ban Meta 2 та Ray-Ban Display з проєкційним екраном

Meta виводить смартокуляри Ray-Ban на новий рівень: Gen 2 за $379 та Display за $799

Meta підготувала до випуску друге покоління смартокулярів Ray-Ban (без вбудованого дисплея), які отримали удвічі більший час автономної роботи та підтримку запису відео у 3K, але й вищу ціну. Також компанія створила перші смартокуляри з дисплеєм — Meta Ray-Ban Display. Розглянемо докладніше кожну новинку.

Ray-Ban Meta Gen 2

Смартокуляри Ray-Ban Meta вже стали популярними, і тепер отримали помітні покращення. Найбільша зміна стосується акумулятора. Якщо перше покоління могло працювати близько 4 годин без підзарядки, то Ray-Ban Meta Gen 2 здатні тримати заряд до 8 годин. Зарядний футляр також оновили: тепер він дозволяє отримати 50% заряду за 20 хвилин та вміщує запас енергії на 48 годин роботи (раніше було 32 години).

Камеру теж вдосконалили. У нових окулярах можна знімати відео з роздільною здатністю 3K тривалістю до 3 хвилин. Підтримуються режими 3K/30fps, 1440p/30fps і 1200p/60fps, але запис залишається у вертикальній орієнтації.

Серед нових функцій Ray-Ban Meta Gen 2 — conversation focus, яка підсилює голос співрозмовника у вбудованих динаміках. До кінця року камера також отримає можливість запису відео в режимі гіперлапс і уповільненої зйомки.

Ray-Ban Meta Gen 2 вже доступні у версіях оправ Wayfarer, Skyler і Headliner з різними кольорами. Перше покоління з усіма вдосконаленнями залишається у продажу за ціною від $299, тоді як нові Gen 2 коштують $379.

Паралельно Meta розширює співпрацю з Oakley, випускаючи модель Vanguard із лінзами PRIZM. Ці окуляри мають захист від пилу та води IP67, камеру з кутом огляду 122°, гучніші динаміки, інтеграцію з Garmin, а також батарею на 9 годин автономності. Їхня ціна стартує з $499, замовлення вже відкриті, поставки очікуються у жовтні.

Meta Ray-Ban Display

Водночас Meta вирішила, що смартокуляри поступово набирають популярність, і настав час для моделі з екраном. Якщо попередні версії пропонували камеру, динаміки та сенсорну панель, то Ray-Ban Display мають кольоровий дисплей із роздільною здатністю 600×600 пікселів, розташований праворуч у полі зору. Він дозволяє взаємодіяти з Meta AI, переглядати видошукач камери, керувати музикою, надсилати та отримувати повідомлення.

Акумулятор забезпечує близько 6 годин змішаного використання, а зарядний футляр додає до 30 годин автономності. Для керування використовується спеціальний Neural Band, що зчитує електричні сигнали м’язів руки й дозволяє керувати інтерфейсом, зокрема вводити текст. Автономність Neural Band становить 18 годин.

Серед можливостей Meta Ray-Ban Display:

інтеграція з Meta AI із візуальними відповідями;

повідомлення та відеодзвінки;

камера з видошукачем для фото та відео;

навігація для пішохідних маршрутів;

живі субтитри та переклад;

керування музикою.

Meta підкреслює, що Ray-Ban Display створені для швидких взаємодій — наприклад, перевірити повідомлення чи перекласти текст без постійного відволікання на смартфон.

Продажі стартують 30 вересня. У комплект входять окуляри й Neural Band, за нього просять $799. Проте є обмеження: купити їх можна лише офлайн у вибраних магазинах у США — Best Buy, LensCrafters, Sunglass Hut, Ray-Ban Store, а також у деяких магазинах Verizon. У 2026 році продаж планують розширити на Канаду, Францію, Велику Британію та Італію. Доступні кольори — чорний і пісочний із фотохромними лінзами.

Джерело: 9to5google 1, 2