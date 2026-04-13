Голова Apple Тім Кук в окулярах

Apple може зайти на ринок розумних окулярів не з одним пристроєм, а одразу з кількома варіантами дизайну. За даними Марка Гурмана з Bloomberg, виробник тестує до чотирьох різних стилів майбутнього гаджета.





Одна з моделей має великий прямокутний корпус у стилі класичних Ray-Ban Wayfarer. Також існує тонший прямокутний варіант, схожий на окуляри, які носить Тім Кук. Додатково створили дві овальні моделі — більшу та компактнішу. Окрім форм, компанія експериментує і з кольорами: чорним, океанічно-синім і світло-коричневим.

Внутрішньо проєкт розумних окулярів Apple має кодову назву N50. Його головним конкурентом стане друге покоління окулярів Meta, які створюються у співпраці з Ray-Ban. Apple, однак, намагається виділитися. За чутками, пристрій отримає овальні лінзи з вертикальною орієнтацією та підсвічуванням навколо них.

Функціонально новинка буде схожою на конкурентів. Окуляри забезпечать можливість знімання фото й відео, але з глибшою інтеграцією в екосистему Apple. Пристрій матиме синхронізацію з iPhone, що відкриє доступ до редагування контенту, обміну файлами, дзвінків, сповіщень і музики. Також очікується підтримка голосового помічника Siri, якого планують суттєво оновити разом з iOS 27.





За попередньою інформацією, Apple може показати свої розумні окуляри наприкінці 2026 року або на початку 2027-го. Повноцінний реліз очікують у 2027 році. Це дає компанії час допрацювати пристрій і підготувати його до конкуренції на ринку, який вже почав активно розвиватися.

Зі свого боку Meta також не стоїть на місці. Остання версія їхніх окулярів отримала підтримку діоптрій і кращу посадку, що робить пристрій більш універсальним для щоденного використання.

Джерело: engadget