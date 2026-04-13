13.04.2026

Apple готує 4 варіанті розумних окулярів для конкуренції з Ray-Ban Meta

Вадим Карпусь

Голова Apple Тім Кук в окулярах / Depositphotos

Apple може зайти на ринок розумних окулярів не з одним пристроєм, а одразу з кількома варіантами дизайну. За даними Марка Гурмана з Bloomberg, виробник тестує до чотирьох різних стилів майбутнього гаджета.


Одна з моделей має великий прямокутний корпус у стилі класичних Ray-Ban Wayfarer. Також існує тонший прямокутний варіант, схожий на окуляри, які носить Тім Кук. Додатково створили дві овальні моделі — більшу та компактнішу. Окрім форм, компанія експериментує і з кольорами: чорним, океанічно-синім і світло-коричневим.

Внутрішньо проєкт розумних окулярів Apple має кодову назву N50. Його головним конкурентом стане друге покоління окулярів Meta, які створюються у співпраці з Ray-Ban. Apple, однак, намагається виділитися. За чутками, пристрій отримає овальні лінзи з вертикальною орієнтацією та підсвічуванням навколо них.

Функціонально новинка буде схожою на конкурентів. Окуляри забезпечать можливість знімання фото й відео, але з глибшою інтеграцією в екосистему Apple. Пристрій матиме синхронізацію з iPhone, що відкриє доступ до редагування контенту, обміну файлами, дзвінків, сповіщень і музики. Також очікується підтримка голосового помічника Siri, якого планують суттєво оновити разом з iOS 27.


За попередньою інформацією, Apple може показати свої розумні окуляри наприкінці 2026 року або на початку 2027-го. Повноцінний реліз очікують у 2027 році. Це дає компанії час допрацювати пристрій і підготувати його до конкуренції на ринку, який вже почав активно розвиватися.

Зі свого боку Meta також не стоїть на місці. Остання версія їхніх окулярів отримала підтримку діоптрій і кращу посадку, що робить пристрій більш універсальним для щоденного використання.

Розумні окуляри Meta можуть передавати приватні відео та фінансові дані модераторам

Джерело: engadget

Популярні новини

Apple MacBook Air M5 подорожчав на $100: швидший чип, більший SSD, 18 годин автономності
Apple прагне скупити всю доступну на ринку мобільну DRAM та “поховати” конкурентів
Йде епоха: Apple остаточно припиняє виробництво Mac Pro — тепер офіційно
Революції не буде: Apple стикається з проблемами в розробці iPhone 20
Китайський прорив: Huawei випереджає Apple та Samsung із запуском унікального складаного смартфона Pura X Max
Рожевий MacBook? Нові лептопи Apple вийдуть у "веселих" кольорах
Apple представить iOS 27 та macOS 27 на WWDC 2026: відомі дати
iOS 26.4 отримала генератор плейлистів, нові емодзі і виправлення Liquid Glass
Користувач підʼєднав 21-річний iBook до Wi-Fi і без проблем завантажив оновлення з серверів Apple
На Mac з'явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari
Apple випустила iOS 26.3: безліч нових функцій не для iPhone
Що відомо про Apple iPhone Fold: дисплей без складки, найбільша батарея 5800 мА•год та ціна від $2000
ШІ всюди: Google повністю інтегрує Gemini у пристрої Apple macOS
Apple анонсувала "спецподію" на 4 березня: що можуть показати?
Наступні Apple AirPods отримають ІЧ-датчики з камерами і +$50 до ціни
Фото та характеристики iPhone 17e злито перед запуском: знову 60 Гц, Dynamic Island і колір "лаванди"
Забудьте iPhone 17 Pro: iPod став новим трендом зумерів у 2026 році й ось чому
Новий MacBook Neo за $599 став найпростішим у ремонті ноутбуком Apple
Продуктивність MacBook Neo перевірили з іграми на Windows 11
Apple планує абсолютно нову модель MacBook Ultra з сенсорним екраном і вищою ціною, — Гурман
Apple представила фонові покращення безпеки для iPhone, iPad та Mac
