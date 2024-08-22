Microsoft «поламала» роботу подвійного завантаження Windows та Linux із випуском оновлення безпеки

Останнє щомісячне оновлення безпеки Microsoft створює проблеми в комп’ютерах, де використовується подвійне завантаження ОС Windows та Linux.

Минулого тижня компанія випустила патч безпеки, щоб усунути вразливість дворічної давності в завантажувачі з відкритим кодом GRUB, який використовується багатьма пристроями Linux. Хоча патч від Microsoft не мав вплинути на пристрої з подвійним завантаженням, проте багато хто стикнувся з проблемою, яка перешкоджає належному завантаженню їхніх установок Linux.

Дехто з користувачів, що використовують подвійне завантаження Windows та Linux, під час завантаження Linux бачать повідомлення «порушення політики безпеки», а також помилки «щось пішло серйозно не так». Відповідні скарги з’явились на Reddit, форумах Ubuntu та інших сайтах. Патч Microsoft вплинув на різні дистрибутиви, включаючи Ubuntu, Debian, Linux Mint, Zorin OS і Puppy Linux.

Оновлення мало усунути вразливість, яка дозволяла хакерам обійти технологію захисту Secure Boot, яка широко використовується в дистрибутивах Windows і Linux. Раніше цього місяця Microsoft заявила, що застосує «оновлення Secure Boot Advanced Targeting (SBAT) для блокування вразливих завантажувачів Linux, які можуть вплинути на безпеку Windows», але це оновлення не буде застосовано до систем із подвійним завантаженням Windows та Linux, тому це «не повинно впливати на ці системи». Та щось пішло не так.

Microsoft не прокоментувала проблеми, які спричинило її оновлення. Для користувачів Ubuntu існує обхідний шлях, який передбачає відключення Secure Boot на рівні BIOS, а потім вхід в обліковий запис користувача Ubuntu і відкриття термінала для видалення політики Microsoft SBAT.

Microsoft роками використовує Secure Boot у Windows і поставила цю технологію ключовою вимогою до Windows 11 для захисту від руткітів BIOS. Дослідники знаходили чимало вразливостей у Secure Boot.

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Джерело: The Verge

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