21.03.2026

Кінець примусовим апдейтам Windows: Microsoft дозволить ставити оновлення на паузу

Вадим Карпусь

Оновлення Windows / Depositphotos

Після років критики Microsoft нарешті змінює підхід до оновлень Windows і дає користувачам більше контролю. Компанія представила нові функції керування оновленнями, які мають вирішити одну з найболючіших проблем системи — примусові апдейти.


Ще у 2015 році Microsoft зробила оновлення автоматичними, щоб підвищити безпеку й захистити ПК від шкідливого ПЗ. Ідея виглядала логічною, але на практиці користувачі зіткнулися з неприємними сюрпризами: комп’ютери могли самі перезавантажуватися, зриваючи роботу й видаляючи незбережені дані. Також неприємною булла ситуація, коли оновлення приносило баги, а відмовитися від його встановлення було практично неможливо — лише трохи відстрочити. З роками невдоволення лише зростало.

Тепер ситуація змінюється. Головне нововведення полягає в тому, що з’являється можливість ставити оновлення на паузу на будь-який термін. Тобто більше ніяких обмежень у терміні встановлення оновлень: користувач сам вирішує, коли встановлювати апдейти. Це дає змогу планувати роботу без ризику раптових перезапусків або встановлення збійного оновлення.

Окрім цього, компанія робить процес прозорішим. Перед оновленням система показуватиме детальні повідомлення: що саме зміниться, як це вплине на продуктивність і що чекати після встановлення. Ідея полягає в тому, щоб люди не натискали “ОК” навмання, а розуміли, що відбувається.


Реакція на таку ініціативу загалом позитивна. Користувачі давно чекали на такий крок, адже контроль над власним пристроєм — базова річ. Водночас експерти нагадують про ризики: якщо відкладати оновлення надто довго, система може залишитися вразливою до атак.

У підсумку Microsoft намагається знайти баланс між безпекою та зручністю. Компанія більше не змушує, але очікує, що користувачі самі не ігноруватимуть важливі апдейти.

Додамо, Microsoft працює над тим, щоб ОС Windows 11 стала швидшою та зручнішою для користувачів. Тому компанія прибирає Copilot прибирають з програм і повертає налаштування Панелі задач.

Спецпроєкти
The Missing 40%: Bitget запускає масштабну партнерську програму із призовим фондом $1 млн
Символ 2026 року: WhiteBIT запускає лімітований Криптодепозит під 20,26% річних у USD₮

Джерело: The Verge

