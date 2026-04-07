07.04.2026

Microsoft позбувається одного з головних інструментів відновлення Windows

Чому Microsoft відмовляється від сервісу підтримки? / Bleeping Computer

Microsoft продовжує курс на радикальне спрощення своєї операційної системи, відправляючи на спокій ще один колись незамінний сервіс. Мова йде про Microsoft Support and Recovery Assistant (SaRA) — утиліту, яка роками допомагала користувачам розв’язувати проблеми з активацією, налаштуванням Outlook та критичними помилками Office. Тепер компанія офіційно оголосила про вилучення інструменту, що сигналізує про перехід до абсолютно нової моделі діагностики, заснованої на хмарних рішеннях та інтеграції штучного інтелекту.


​Причиною такого кроку став розвиток вебдіагностики та перенесення більшості функцій відновлення безпосередньо у додаток “Get Help” (“Отримати допомогу”). Для системних адміністраторів та досвідчених користувачів це означає зміну звичних алгоритмів роботи, адже SaRA вміла генерувати детальні логи та сканувати конфігурації на наявність конфліктів у напівавтоматичному режимі. Враховуючи те, як активно просувається інтеграція Copilot у системні налаштування, стає зрозуміло, що Microsoft бачить майбутнє техпідтримки у форматі діалогу з ШІ-асистентом.

​Технічно SaRA базувалася на .NET Framework і працювала як зовнішній клієнт, що часто створювало додаткові вразливості та потребувало окремих оновлень. Відмова від неї дозволить зменшити кількість застарілого коду в системі. Це вписується в загальну стратегію компанії, де чистка застарілого ПЗ у Windows стала пріоритетом для стабілізації ОС. Тим, хто все ж стикається з несправностями, доведеться звикати до нових методів, вивчаючи проблеми з оновленнями Windows та методи їх вирішення через інтегровані вебпортали підтримки.

​Хоча інструмент офіційно прибирають з дистрибутивів, Microsoft запевняє, що більшість сценаріїв “лікування” вже перенесено до хмарних сервісів Microsoft 365. Користувачі, які звикли до огляду нововведень Windows 11, помітять, що багато функцій самодіагностики тепер працюють у фоновому режимі без залучення зовнішніх утиліт. Ця трансформація є частиною глобального плану, за яким Microsoft 365 змінює формат роботи з документами та сервісами, роблячи екосистему більш закритою та керованою з боку серверів компанії.


Шкідливе ПЗ на базі ШІ загрожує Windows 11: традиційний антивірус не справляється

​Джерело: BleepingComputer

