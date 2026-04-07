Microsoft позбувається одного з головних інструментів відновлення Windows

Microsoft продовжує курс на радикальне спрощення своєї операційної системи, відправляючи на спокій ще один колись незамінний сервіс. Мова йде про Microsoft Support and Recovery Assistant (SaRA) — утиліту, яка роками допомагала користувачам розв’язувати проблеми з активацією, налаштуванням Outlook та критичними помилками Office. Тепер компанія офіційно оголосила про вилучення інструменту, що сигналізує про перехід до абсолютно нової моделі діагностики, заснованої на хмарних рішеннях та інтеграції штучного інтелекту.
Причиною такого кроку став розвиток вебдіагностики та перенесення більшості функцій відновлення безпосередньо у додаток “Get Help” (“Отримати допомогу”). Для системних адміністраторів та досвідчених користувачів це означає зміну звичних алгоритмів роботи, адже SaRA вміла генерувати детальні логи та сканувати конфігурації на наявність конфліктів у напівавтоматичному режимі. Враховуючи те, як активно просувається інтеграція Copilot у системні налаштування, стає зрозуміло, що Microsoft бачить майбутнє техпідтримки у форматі діалогу з ШІ-асистентом.
Технічно SaRA базувалася на .NET Framework і працювала як зовнішній клієнт, що часто створювало додаткові вразливості та потребувало окремих оновлень. Відмова від неї дозволить зменшити кількість застарілого коду в системі. Це вписується в загальну стратегію компанії, де чистка застарілого ПЗ у Windows стала пріоритетом для стабілізації ОС. Тим, хто все ж стикається з несправностями, доведеться звикати до нових методів, вивчаючи проблеми з оновленнями Windows та методи їх вирішення через інтегровані вебпортали підтримки.
Хоча інструмент офіційно прибирають з дистрибутивів, Microsoft запевняє, що більшість сценаріїв “лікування” вже перенесено до хмарних сервісів Microsoft 365. Користувачі, які звикли до огляду нововведень Windows 11, помітять, що багато функцій самодіагностики тепер працюють у фоновому режимі без залучення зовнішніх утиліт. Ця трансформація є частиною глобального плану, за яким Microsoft 365 змінює формат роботи з документами та сервісами, роблячи екосистему більш закритою та керованою з боку серверів компанії.
Джерело: BleepingComputer
