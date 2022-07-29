Міноборони проведе Національний оборонний хакатон для подальшої боротьби з росією у кіберпросторі

Заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олег Гайдук анонсував проведення Національного оборонного хакатону за ініціативи Міністерства оборони України у взаємодії з Генеральним штабом ЗСУ, РНБО України та підтримки американських партнерів.

Завданнями хакатону визначена координація зусиль кіберспільноти в рамках виконання завдань кібероборони України, організаційно-правові засади діяльності сил кібероборони, створення та провадження провідних рішень кіберборотьби, що організовується.

Як зауважив заступник Міністра оборони України, упродовж останніх восьми років росія веде повноцінну кібервійну проти України, постійно нарощує свої наступальні дії, застосовує нові види кіберзброї, змінює свої тактики та механізми.

“Сьогодні кібератаки – це повноцінна складова конвенційної війни проти України, про що й свідчить кореляція подій у кіберпросторі з воєнними діями у фізичному світі. Відмічається координація деструктивної активності російських військових хакерів з північнокорейськими, китайськими та іранськими союзниками у нападах на українську критичну інформаційну інфраструктуру”, – наголосив Олег Гайдук. Варто зазначити, що з перших днів активної фази збройного протистояння з росією, у справу захисту українського кіберпростору та контрударів по ворожій інфраструктурі активно включилось вітчизняне громадянське суспільство. Діючи розрізненими але високофаховими групами, почалася справжня партизанська кібервійна проти країни-агресора, досягнуті значні успіхи та зламано міфи про «непереможних російських хакерів».

Проте, за словами Олега Гайдука, особливості існування кіберпростору спростовують думку щодо доцільності та ефективності нанесення ворогу шкоди за будь-яких умов. Відсутність координації та єдиного задуму при масованих спробах пошкодити інформаційну інфраструктуру росії, у непоодиноких випадках призводила до ненавмисного розкриття перед противником відповідних задумів українських кіберактивістів та вимусила його значно зміцніти свої оборонні позиції. Це певною мірою ускладнило проведення скоординованих за часом та цілеполяганням заходів військових сил кібероборони у кіберпросторі противника.

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“Створення кібервійськ визначено Міністром оборони України – одним з пріоритетних напрямків. Тому для об’єднання зусиль кіберволонтерів та стимулювання кращих практик в сфері кібероборони, проведення Національного оборонного хакатону в Україні є вчасним та актуальним кроком для подальшого відбиття російської агресії та її союзників в кіберпросторі. Це сприятиме підтримці наземній операції ЗСУ, дозволить запозичити новий інструментарій для кіберборотьби та визначити найбільш ефективну організаційно-правову модель кібероборони держави”, – резюмував заступник Міністра оборони України.

Анонс відбувся під час ХІІІ засідання Національного кластера кібербезпеки на тему «Кібербезпека на місцевому рівні: регіональні виклики та захист кордонів». Захід організований Національним координаційним центром кібербезпеки спільно з Фондом цивільних досліджень та розвитку США за підтримки Державного епартаменту США.

Джерело: Міністерство оборони України