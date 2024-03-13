Міноборони та DeepStateUA підписали Меморандум про співпрацю – покращать обмін інформацією про ситуацію на фронті

Пресслужба Міністерства оборони України повідомила про підписання Меморандуму про співпрацю з проєктом DeepStateUA. Як очікується, завдяки такій співпраці вдасться покращити обробку даних про перебіг воєнних дій.
Нагадаємо, DeepStateUA — це аналітичний проєкт, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій. Це один з найпопулярніших та найточніших інтерактивних інструментів для відстеження змін лінії фронту та перебігу воєнних дій майже в реальному часі.
«Співпраця з DeepStateUA дозволить швидко і ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій», – заявила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.
DeepStateMap.Live дає можливість стежити за актуальними змінами лінії фронту й перебігом воєнних дій. Сервіс містить позначки щодо статусу різних територій: захоплені, звільнені, щойно звільнені чи сірі зони.
Розробники мапи DeepStateMAP випустили мобільний додаток — український театр воєнних дій у смартфоні
Співзасновник проєкту DeepStateUa Роман Погорілий наголосив, що завдяки співпраці з Міністерством оборони вдасться підвищити ефективність роботи «задля нашої спільної перемоги».
Нагадаємо, минулого року команда DeepStateUA та Державна служба України з надзвичайних ситуацій оголосили про співпрацю у сфері розмінування територій.
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