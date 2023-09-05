На мапі DeepStateMAP невдовзі з’явиться окремий шар ДСНС з потенційною мінною небезпекою

Команда DeepStateUA та Пес Патрон Державна служба України з надзвичайних ситуацій співпрацюватимуть у розмінуванні — підписання відповідного меморандуму анонсували у своєму Telegram-каналі розробники чи не найпопулярнішої онлайн-мапи війни в Україні.

DeepStateMap не потребує додаткових представлень, адже цей український проєкт відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами — це одна з найпопулярніших та чи не найточніших інтерактивних інструментів для відстеження змін лінії фронту та перебігу воєнних дій російсько-української війни майже в реальному часі.

Вже давно розробники DeepStateUA надають полігони (ЛБЗ) мапи для ДСНС, які українські надзвичайники активно щоденно використовують у роботі. Подальше поглиблення співпраці сприятиме посиленню ініціатив у сфері протимінної діяльності.

“Враховуючи всю важливість та необхідність впровадження заходів, спрямованих на здійснення протимінної діяльності внаслідок збройної агресії московії задля збереження життя та здоров’я населення вирішили поглибити нашу співпрацю з ДСНС”. команда DeepStateUA

Невдовзі розробники DeepStateMap.live обіцяють додати окремий шар мапи ДСНС, що показуватиме території, які потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами та загрожувати життю. Також з’явиться бот, за допомогою якого кожен за потреби зможе сповістити Службу порятунку про місця з вибухонебезпечними та підозрілими предметами. Деталі щодо оновлення розробники обіцяють розповісти згодом.

Внаслідок збройної агресії росії Україна стала однією з найбільш замінованих країн у світі — за попередніми оцінками, 80 тис. км² території держави потребують розмінування. За найоптимістичнішими прогнозами, гуманітарне розмінування займе 5-10 років. Наразі українські рятувальники активно залучають для цього сучасні технології та роботів-саперів, серед яких британські системи TALON та знаменитий американський робот-собака Spot від Boston Dynamics.

Раніше ДСНС випустило офіційний мобільний застосунок з мінної безпеки та створило освітній онлайн-курс з основ цивільної безпеки для учнів 5-9 класів у стилістиці Minecraft