Розробники мапи DeepStateMAP випустили мобільний додаток — український театр воєнних дій у смартфоні

Команда DeepStateMAP — однієї з найпопулярніших та чи не найточніших мап бойових дій в Україні — створила мобільний додаток для зручної роботи з онлайн-сервісом на смартфонах. Тестова версія вийшла у жовтні 2022-го, а 28 лютого відбувся реліз фінальної версії 1.0.0.

Мапу DeepStateUA про перебіг воєнних дій розвиває українська команда, яка має хорошу репутацію та публікує перевірену інформацію. Вже добре знайомий багатьом українцям сервіс дає можливість слідкувати за перебігом військових дій російсько-української війни, розташуванням російських підрозділів та їх пересуваннями. Мапа цитується та використовується для візуалізації бойових дій в українських та світових ЗМІ. Тепер додатково до вебверсії є офіційний мобільний додаток. Фактично це український театр воєнних дій у смартфоні.

За функціональними можливостями мобільний DeepStateUA мало чим поступається десктопному. Звичайний та топографічний шари так само доступні у растровому форматі, що дозволяє швидко працювати з мапою. Територія поділена на зони, які зафарбовані відповідним кольором, позначені розташування ворожих (російських) підрозділів та аеродромів.

Супутниковий шар може працювати повільніше, оскільки містить векторну компоненту. Розробники обіцяють виправити це в майбутніх оновленнях.

Додаток підтримує можливість кешування завантажених даних — якщо раніше переглядали дані в якомусь місці, то вони будуть доступні навіть без інтернету. Пошук, інфо та останні оновлення зібрані в одному острівці (галерея вище).

Розробники наголошують, що ніякої зовнішньої реклами не планується — лише мапа та внутрішні оголошення. Водночас команда запевняє, що продовжить активно розвивати застосунок — з часом планують додати інструмент “Патоген” (показує видозмінені дані концентрації чисельності ворога по всі лінії фронту для цивільних), симуляцію ядерної зброї та азимут для військових.

Додаток DeepStateMAP повністю безплатний і його вже можна завантажити на Android. А от перспективи виходу на iOS поки доволі туманні — як зазначають розробники, Apple вважає, що команда принижує “расу росіян”. В DeepStateMAP застерігають користувачів від підробок та надсилання коштів.