«Міць. Українська кам’яна» — прибуток від продажу останніх запасів солі ДП «АРТЕМСІЛЬ» направлять на закупівлю дронів-камікадзе для ГУР МО

До річниці повномасштабного російського вторгнення ДП «АРТЕМСІЛЬ» та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі. «Міць. Українська кам’яна» розфасована у пачки по 200 грамів. Всього партія складається зі 100 000 пачок, адже вдалося знайти 20 тонн солі, видобутої в шахтах Соледара.

Сіль «Міць. Українська кам’яна» з’явилась у продажу 21 лютого в мережі «Сільпо», а також онлайн на ROZETKA. Вартість пачки — 500 грн. Проте 465 грн прибутку з кожної пачки спрямують на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР. Один дрон коштує $700. Отже, коштом продажу солі вдасться профінансувати закупівлю приблизно 1650 дронів для потреб українських захисників.

«Дрон-камікадзе FPV (First Person View) сьогодні став революційним засобом ведення бою, адже такі дрони використовуються буквально як снайперська зброя з відстані до 8 кілометрів. Встановлені камери та сучасні засоби зв’язку дозволяють оператору керувати літальним апаратом у режимі реального часу, залишаючись при цьому на безпечній відстані. Завдяки спеціальній партії «АРТЕМСОЛІ» ми зможемо укомплектувати дронами FPV нове ударне угруповання, яке найближчим часом стане на захист нашої країни по всій лінії фронту», — заявив командир спецпідрозділу БПЛА «Крила» ГУР МО з позивним «Волонтер».

Зазначимо, через російські обстріли в шахтах Соледара перестали видобувати сіль у квітні 2022 року. Це сталося вперше з часів Другої світової війни. Цехи «АРТЕМСОЛІ» згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а понад 2500 людей залишили свій дім. Частину запасів солі вдалось вивезти, але влітку 2022 року продукція «АРТЕМСОЛІ» зникла з полиць великих продуктових мереж.