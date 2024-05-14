Модель з OnlyFans показала свої «принади» через інтерактивний «Портал» Нью-Йорк-Дублін — проєкт довелось призупинити

Минулого тижня між Нью-Йорком та Дубліном запрацював віртуальний міст під назвою The Portal. Це інтерактивна мистецька інсталяція, яка дозволяє в режимі реального часу демонструвати зображення міст, віддалених одне від одного на майже 5000 км. Портали мають великі екрани круглої форми та камери, які передають зображення на зв’язаний Портал.

Проте знайшлися охочі скористатися витворами сучасного мистецтва зовсім не так, як планували автор (литовський митець Бенедиктас Гіліс) та організатори. В соціальних мережах неодноразово поширювалися відео людей, які використовували живу трансляцію досить неоднозначно.

Наприклад, модель OnlyFans Ава Луїза опублікувала відео, на якому вона піднімає топ і демонструє груди глядачам через Портал, а її оголена спина повернута до натовпу Нью-Йорка.

«Я вважала, що жителі Дубліна заслуговують побачити мої дві вирощені в домашніх умовах нью-йоркські картоплини», — сказала Луїза.

Трансляцію довелося призупинити після того, як Ава Луїза влаштувала цю безкоштовну оголену виставу для глядачів з Дубліну.

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В іншому відео можна бачити, як чоловік підніс свій телефон до камери Порталу, показуючи відео, як горять та охоплені чорним димом вежі Всесвітнього торгового центру після теракту 11 вересня.

Інше відео демонструє, як поліцейські відтягли від Порталу жінку через неналежну поведінку. Фактично вона перебувала перед екраном та камерою близько 20 хвилин в стані алкогольного сп’яніння, перш ніж втрутилась охорона.

Після цих інцидентів міська рада Дубліна почала працювати над «технічними рішеннями» щодо обмеження «неналежної поведінки».

Джерело: euronews