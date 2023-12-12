ОНОВЛЕНО: Monobank став жертвою DDoS-атаки – Гороховський

День 12 грудня виявився важким для українського великого бізнесу. З самого ранку перестав працювати оператор зв’язку «Київстар», пізніше зазначивши, що збій став результатом хакерської атаки на ядро мережі.

Тепер про атаку повідомили в Monobank. Про це заявив співзасновник банку Олег Гороховський.

«Масована DDoS атака на моно. Об’єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем.»

Користувачі не можуть скористатись мобільним застосунком. При спробі авторизації в застосунок виникає повідомлення про помилку.

Наразі додаткових відомостей про атаку відсутні.

ОНОВЛЕНО: Monobank відновив нормальну роботу, повідомив Олег Гороховський о 13:46.