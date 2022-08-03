monobank відновив продаж безготівкової валюти у застосунку — в межах ліміту 50 000₴ на місяць з розміщенням на депозит терміном від 3 місяців

Команда monobank наприкінці минулого тижня пообіцяла на цьому тижні включити купівлю безготівкової валюти у застосунку із розміщенням на тримісячний терміновий депозит, і свого слова дотримала — ввечері 2 серпня клієнти отримали таку можливість. Про це повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський.

Наприкінці липня Нацбанк вчергове змінив валютну політику — підняв курс долара та обмежив розрахунки гривневими картками. Разом з тим регулятор дозволив продаж банками безготівкової валюти клієнтам-фізичним особам — з умовою подальшого розміщення на депозит на строк від 3 календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). І ось зараз monobank реалізував таку можливість для своїх клієнтів прямо у застосунку.

Щоб з’явилася можливість купувати долари та євро за вищезазначеними умовами, застосунок треба оновити. Оновлення вже доступно для Android і в бета-версії на iOS (основна версія для iOS проходить стандарту процедуру перевірки в Apple і з’явиться в магазині протягом 1-2 днів). Після закінчення терміну дії депозиту його виплата можлива на рахунок клієнта або готівкою у відділеннях банків-партнерів (А-банк та Universal Bank) у межах денного ліміту (еквівалент 100 000 грн).

Олег Гороховський окремо зазначив, що у разі ажіотажного попиту monobank залишає за собою право припинення продажу валюти, проте майже зразу після запуску відзначив слабкий попит на валюту. А через дві години він відзвітував, що клієнти купили всього 2,3 мільйона доларів і це, за його словами, взагалі «ні про що».