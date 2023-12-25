Monobank знову пропонує «потрусити» новорічну ялинку на подарунки (FPV-дрони) для ЗСУ

Співзасновник Monobank Олег Гороховський анонсував повернення минулорічної акції з «трусінням» віртуальної ялинки. Фактично це збір на потреби ЗСУ, до якого можуть долучитись всі клієнти банку.

«Трусите – випадають наші гроші на ЗСУ. А за бажання можете ще й від себе задонатити», ─ розповів Олег Гороховський.

Цього разу організатори підготували деякі нововведення до акції. Ялинку тепер можна знайти, натиснувши на іконку над випискою, або спіймавши кота на ракеті. Крім того, тепер «натрусити» можна ще подарунків для себе:

У всіх є шанс витрусити фірмову футболку, шапку або ж platinum-картку з 2 роками безкоштовного обслуговування.

Кожен, хто задонатить від 100 грн, отримає унікальний костюм для кота та скін на картку. А ще 5 випадкових донатерів отримають безкоштовний комплект страхування ОСЦПВ та Міні-КАСКО.

За донати від 1000 грн розіграють портрет Володимира Зеленського, куплений на благодійному аукціоні «Української правди» за $156 тис.

Разом з тим, українські компанії тепер можуть опинитись на новорічній кульці на ялинці. Вартість прикраси — 1 млн грн донату. Логотипи «Rozetka» та «Аврора» вже красуються на ялинці, проте залишилося ще 3 місця.

Всі зібрані кошти підуть на закупівлю FPV-дронів для 28 ОМБр та 53 ОМБр. Окрім «трусіння» ялинки також можна напряму підтримати збір за посиланням.

Підсумки збору підбиватимуть 2 січня. Минулого року акція принесла 55 млн грн.