Mortal Kombat 1 можна оцінити у рамках безкоштовних вихідних

Розробник NetherRealm Studios та видавець Warner Bros. Games влаштували безкоштовні вихідні для гри Mortal Kombat 1. Протягом найближчого уікенда зацікавлені гравці зможуть завантажити та запустити гру, щоб оцінити, наскільки вона буде цікавою для них.

Mortal Kombat 1 ─ це файтинг, який є продовженням частини Mortal Kombat 11. Ігровий процес являє собою поєдинок двох персонажів, під час якого можна використовувати різноманітні удари, стрибки, комбінації та фаталіті. В цій грі розробники додали камео-бійців, які надають допомогу гравцю під час боїв. Ще однією новою функцією гри є режим «Вторгнення». Слід додати, що Mortal Kombat 1 – це нова гра, яка вийшла приблизно пів року тому.

Безплатні вихідні Mortal Kombat 1 триватимуть до 10 березня. Скористатися можливістю оцінити гру можуть користувачі ПК (Steam) та консолей. Гравцям доступні всі персонажі та мультиплеєрні режими гри, дві глави основного сюжету і початковий етап режиму «Вторгнення». Після закінчення акції зацікавлені гравці зможуть купити повну версію гри та перенести в неї весь досягнутий прогрес.

Також пропонуємо ознайомитися з оглядом гри Mortal Kombat 1 в одному з попередніх матеріалів.

DevOps для сисадминов. Курс допоможе закласти в собі принципи DevOps, прагнення до автоматизації, навчить писати інфраструктурний код і покаже, що помилятися можна безпечно. Знижка у розмірі 10% доступна при використанні промокоду "ITC". Дійзнайтеся більше

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!