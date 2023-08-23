Новини Ігри 23.08.2023 о 08:48

Моторошний новий трейлер Alan Wake 2 сповнений відсилань до інших проєктів Remedy

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Вадим Карпусь

Автор новин

У рамках проведення конференції Gamescom 2023 розробники показали новий моторошний трейлер гри Alan Wake 2, що містить низку відсилань до Remedy Connected Universe.

Трейлер, як і гра, включає сцени з живими акторами, а також ігровий процес від третьої особи. Відео розповідає про події гри, дія яких відбувається через 13 років після зникнення Вейка. При цьому вперше демонструються кадри геймплею з Вейком. У попередніх трейлерах фігурував інший головний герой гри ─ Сага.

В Alan Wake 2 Вейк бореться з демонами в прямому й переносному значенні в Темному Місці, де він перебуває в пастці понад десять років. Тим часом Сага – агент ФБР, якого відправили до Брайт-Фолсу, штат Вашингтон, для розслідування тривожної серії ритуальних вбивств. У трейлері вона шукає рукопис Вейка, хоча автор не пам’ятає, щоб писав його.

У трейлері фанати змогли виявити різні посилання до інших ігор Remedy. Одним із прикладів є постер A Dark Place Film з Ahti and the Janitors у головній ролі – відсилання до персонажів із Control. Креативний директор Remedy Сем Лейк знову з’являється як внутрішньоігровий персонаж, що є очевидним посиланням до його персонажа з Max Payne, Алекса Кейсі. А якщо звернути увагу на двері в офісі Вейка, можна впізнати певний символ із DLC Control AWE. Ймовірно, у самій грі кількість великодок буде ще більшою.

Гра Alan Wake 2 вийде 27 жовтня на платформах PlayStation 5, Xbox Series та Windows ПК.

Джерело: gamesradar

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