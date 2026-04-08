Пухнаста сигналізація: кіт запобіг пожежі з MSI RTX 4090

Олександр Федоткін

Пухнаста сигналізація: кіт попередив власника MSI RTX 4090 про займання роз'єму живлення відеокарти
Той самий кіт й пошкодження роз'єму / Acaki/PTT

Як розповів власник MSI RTX 4090 на одному з тайванських форумів, кіт завчасно попередив його про займання роз’єму живлення відеокарти.


Поки чоловік був в туалеті, кіт почав наполегливо м’явчати й змусив його звернути увагу на дим та запах горілого пластику, які надходили від комп’ютера. Користувач зазначає, що використовував відеокарту MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio, придбану в жовтні 2022 року, та блок живлення FSP HPT2-1000M з прямим кабельним підключенням замість адаптера. 

Постраждалий запевняє, що регулярно перевіряв кабель на ймовірні пошкодження та правильне підключення. Він додав, що на момент займання роз’єму живлення його ПК продовжував працювати, однак не вимикався звичним способом. Тому вирубати його довелось від розетки.

Представлені фото демонструють пошкодження навколо роз’єму живлення з боку відеокарти. Водночас роз’єм блоку живлення, як повідомляється, не поплавився, хоча кабель виглядає потемнілим. За словами користувача, від’єднати кабель після спалахування не вдалось.


Чоловік вже подав документи на повернення товару за гарантією. Застосунок моніторингу обладнання не спрацював, кнопка живлення також, однак котяча сигналізація чітко виконала свою справу.

Джерело: VideoCardz; PTT

arrow left
