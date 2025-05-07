Вчені знайшли новий спосіб спілкування з котами — це особлива посмішка

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Зазвичай котів вважають доволі відстороненими тваринами, які далеко не завжди прихильні до соціальної взаємодії. Однак можливо справа у тому, що у них є власна мова спілкування, якої люди не розуміють.

За результатами досліджень, проведених у 2020 році, виявилось, що комунікація з кішками може бути не такою вже й складною, як може здаватись на перший погляд. Все що потрібно, це просто якомога більше посміхатись домашнім улюбленцям, однак не звичною людською посмішкою, а по-котячому. Для цього треба трохи примружитися і повільно моргати. Спостерігаючи за взаємодією котів та людей, вчені переконались, що саме цей вираз обличчя змушує знайомих та незнайомих котів наближуватись до людей і бути більш прихильними до них.

Ті, хто проводив достатньо часу з котами, часто могли помічати вираз їхньої морди з частково заплющеними очима та повільним морганням. Це і є те, що можна назвати котячою посмішкою. Посилаючись на власників котів, дослідники зазначили, що люди здатні копіювати цю посмішку.

У зв’язку з цим група психологів розробила два експерименти, щоб з’ясувати, чи поводяться кішки по іншому, якщо люди мружаться та повільно моргають, перебуваючи поряд з ними. У рамках першого експерименту власники котів повільно моргали, дивлячись на 21 кішку з 14 різних будинків. Власники мали влаштуватись на відстані близько 1 метра та повільно моргати, коли кішка дивилася на них.

Камери фіксували вирази обличчя власників та реакцію котів. Отримані результати порівнювались з тим, як кішки моргають за відсутності взаємодії з людиною. Отримані результати продемонстрували, що кішки з більшою ймовірністю будуть повільно моргати, дивлячись на своїх власників, якщо ті перед цим аналогічно моргатимуть, дивлячись на них.

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У другому експерименті взяли участь 24 кішки з 8 різних будинків. Однак цього разу повільно моргали та мружились вже не власники тварин, а самі дослідники, які до цього не контактували з цими котами. Також реєструвалась реакція котів на вираз обличчя людини, яка не моргала, дивлячись на них.

Дослідники не тільки мружились та повільно моргали, а ще й простягали руки до котів. Виявилось, що кішки не тільки частіше моргали у відповідь, а також частіше наближались до простягнутої руки людини, яка моргала дивлячись на них.

«Це дослідження є першим, в якому експериментально вивчається роль повільного моргання у спілкуванні між кішками та людьми. І це те, що ви можете спробувати зробити з власним котом вдома або з котами, яких ви зустрічаєте на вулиці. Це чудовий спосіб посилити зв’язок, який у вас є з котами. Спробуйте примружитися, дивлячись на них, начебто ви спокійно посміхаєтеся, а потім заплющити очі на пару секунд. Ви виявите, що вони самі реагують так само, і ви можете почати своєрідну розмову», — переконує психолог з Університету Сассекса Карен МакКомб.

Доведено, що коти відповідають так само людям, які висловлюють до них прихильність. Якщо кішка поводиться стримано у відношенні до вас, то проблема може бути саме у вас, а не в ній. Кішки також копіюють риси характеру власників і це допомагає їм зрозуміти, коли їхні власники сумують або перебувають не в настрої.

Повільне моргання є ознакою добрих намірів кішки, оскільки вважається, що ці тварини сприймають пильний погляд як загрозу. Але також можливо, що кішки розвинули цей вираз, оскільки люди реагують на нього позитивно. З одомашненими тваринами часто неможливо визначити.

Результати дослідження опубліковані у журналі Scientific Reports

Джерело: ScienceAlert