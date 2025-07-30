Мозок вмикає імунну тривогу поряд з хворими — достатньо лише фото, як хтось кашляє

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Швейцарські дослідники з’ясували, що людський мозок активує перші клітини імунної системи навіть у разі наближення до хворих.

Для отримання відповідних результатів дослідникам довелось провести сканування мозку та взяти аналізи крові в добровольців. Учасники одягали окуляри віртуальної реальності, щоб побачити аватарки людей із сипом, кашлем чи іншими симптомами захворювання.

За словами співавтора дослідження, нейробіолога з університетської клініки Лозанни, Андреа Серіно, результати демонструють здатність мозку передбачати та обирати правильну реакцію. Імунна система доволі швидко реагує на інфекції, однак не завжди здатна достатньо швидко подолати серйозні захворювання. Організму було б корисно розпізнавати можливість зараження та організовувати превентивну відповідь.

Для вивчення здатності організму людей передбачати атаку патогенів, Серіно та його колеги надали добровольцям гарнітури Oculus Rift від Google і показували їм аватари людей із симптомами хвороби, які наближались все ближче і ближче до учасників, але не торкались їх. Деякі аватари мали ознаки інфекційного захворювання, інші, що належали до контрольної групи, виглядали здоровими.

Іншій групі добровольців не показували аватарів, однак зробили щеплення від грипу, яке імітувало вплив реальних патогенів. Дослідники виявили, що наближення аватару людини з симптомами хвороби активізувало у добровольців області мозку, пов’язані з особистим простором. Ці області безпосередньо прилягають до тіла. Потім був сплеск активності в «мережі значущості» мозку — низці областей, що беруть участь у розпізнаванні важливих подій, включаючи загрози, та реагуванні на них.

Ця активність мозку спровокувала збільшення кількості вроджених лімфоїдних клітин, які входять до першої лінії імунного захисту організму. Концентрація цих клітин була більшою в людей, яким показували аватари хворих. Імунна активність в учасників, до яких наближалися інфекційні аватари, була аналогічна активності в учасників, які отримали вакцину від грипу.

Дослідники стверджують, що результати можуть допомогти покращити вакцини. Віртуальна реальність може посилити активацію імунних клітин, на які спрямовані вакцини. Це може посилити імунну відповідь на вакцини і, отже, підвищити їхню ефективність.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature Neuroscience

Джерело: Nature