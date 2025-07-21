Гірше за Last of Us: наукова спільнота закликає зупинити розробку дзеркальних організмів

Щурячий Король з The Last of Us: Part 2

Майже 40 науковців з усього світу, включаючи двох нобелівських лавреатів закликали зупинити розробки синтетичних організмів, що складаються з перевернутих молекул і можуть становити катастрофічну небезпеку для усього живого на Землі.

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На молекулярному рівні будівельні блоки ДНК, РНК та білки мають найбільш поширену право та лівозакручену структуру. У той час, коли структура білків закручена вліво, у ДНК — навпаки вправо. У лабораторіях по всьому світу науковці працюють над створенням синтетичних мікробів, які будуть мати віддзеркалену структуру головних будівельних блоків життя реальних організмів.

Очікується, що це призведе до революції у лікуванні багатьох захворювань та виробництві без шкідливих викидів. Однак високий ризик того, що такі мікроорганізми здатні перетворюватись з помічників на ворогів змушує низку науковців застерегти від подальшої розробки штучних дзеркальних мікроорганізмів. У майже 300-сторінковій доповіді науковці прямо заявляють, що розробку синтетичних дзеркальних мікробів необхідно зупинити, поки не стало занадто пізно.

«Загроза, про яку ми говоримо, безпрецедентна. Дзеркальні бактерії, ймовірно, здатні уникнути багатьох реакцій імунної системи людини, тварин і рослин і в кожному випадку викликають смертельні інфекції, які поширюватимуться безконтрольно», — попереджає мікробіолог з Піттсбурзького університету, професор Вон Купер.

Симетричність розташування молекул має ключове значення. Майже кожен живий організм складається з лівоспіральних білків та правоспіральної ДНК. Зокрема, імунна система людини тонко налаштована на виявлення патогенних організмів саме з такою конфігурацією. Дзеркальні бактерії з перегорнутою структурою можуть прослизнути повз імунної системи непоміченими.

Потенційна небезпека стосується не тільки людей, оскільки всі живі організми, включно з рослинами і тваринами, мають ту саму молекулярну архітектуру. Синтетичні дзеркальні мікроорганізми можуть загрожувати сільськогосподарським рослинам, худобі. Не вразливі до вірусів і захищені від таких хижаків як амеби, дзеркальні мікроорганізми можуть почати домінувати у багатьох ланках харчового ланцюгу.

Дослідникам вже вдалось створити окремі дзеркальні молекули. Деякі з них, як очікуються, можуть бути використані для лікування невиліковних хвороб. Однак створення повноцінного дзеркального мікроба поки залишається недосяжним. Між тим, на думку вчених, наразі необхідно ще близько 10 років, щоб досягти цього.

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«Це може бути набагато гірше будь-якої проблеми, з якою ми стикалися раніше, і вийти далеко за межі наших можливостей щодо її пом’якшення», — пояснює лавреат Нобелівської премії та професор хімії у університеті Чикаго Джек Шостак.

Вчені попереджають, що буквально один витік з лабораторії у навколишнє середовище може призвести до катастрофи, оскільки штучні мікроорганізми розвиватимуться і поширюватимуться непередбачувано, мутуючи та адаптуючись до зовнішних умов. Деякі науковці, зокрема, доктор Кейт Адамала з Університету Міннесоти, вже припинили проведення подібних досліджень.

«Ми говоримо: «Ми не збираємося цього робити». Ми маємо час для розмови. І саме це ми намагалися зробити у цій статті — розпочати глобальний діалог», — підкреслив Кейт Адамала.

Однак, як гарантувати, що решта науковців також погодяться на це? Дослідники закликають до розробки керівних принципів, подібно до тих, що були прийняті в Тяньцзіні у 2021 році. Керівні принципи безпеки дозволять запобігти небезпечним дослідженням зі штучними дзеркальними мікроорганізмами.

«Ми вважаємо, що не слід створювати дзеркальні бактерії та інші дзеркальні організми, навіть ті, які зазнають інженерних заходів біологічного захисту», — дійшли висновку науковці.

Без активного регулювання та глобальної співпраці людство може зіткнутись з загрозою, більш серйозною, ніж будь-коли раніше: пандемією, що не піддається лікуванню, та світом, захопленим синтетичним життям. Існує цілком обґрунтований ризик того, що це може зламати всі природні захисні сили як організму, так і екосистем.

Результати дослідження опубліковані у журналі Science

Джерело: ZMEScience