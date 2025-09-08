Новини Наука та космос 08.09.2025 comment views icon

Мурахи зламали біологію: королеви клонують чужих

Олександр Федоткін

Мурахи зламали біологію: королеви клонують чужих
Французькі науковці з Університету Монпельє виявили незвичайну репродуктивну стратегію іберійських мурах-женців.

За результатами польових та лабораторних спостережень було встановлено, що окрім парування з самцями власного виду, королеви іберійських мурах-женців паруються з видом мурах-будівельників-женців. Зокрема, королеви зберігають та клонують сперму для виведення гібридів з генонами мурах будівельників та мітохондріями мурах-женців. 

Цікаво, що ці два види мурах відокремились один від одного ще 5 млн років тому і не мають спільного ареалу мешкання. При цьому королеви іберійських мурах-женців покладаються виключно на самців мурах-будівельників у якості робочої сили. За словами дослідників, це схоже на процес одомашнення.

“Передбачається, що живі організми виводять нащадків одного виду. У цій роботі ми повідомляємо, що це правило було порушено мурахами Messor ibericus, коли самки вивели особин двох різних видів. Королеви M. ibericus строго залежать від самців M. structor, який є добре диференційованим, несестринським видом. Наскільки нам відомо, самки, яким необхідно клонувати представників іншого виду, раніше не спостерігалися”, — повідомляють дослідники. 

Королеви M. ibericus виводять самиць виключно під час парування із представниками власного виду, що можливо і стало причиною цієї незвичайної межвидової адаптації. Виводячи клонованих самців M. structor, королеви забезпечують підтримання касти робочих мурах, а також — самців-партнерів для наступних поколінь королев. 

“На внутрішньовидовому рівні було відмічено кілька випадків клонування самців мурахами із сперми представників свого виду. В даному випадку наші результати вказують на те, що це явище виходить за межі міжвидових бар’єрів. У сукупності ці результати ще раз підтверджують ідею про те, що клонованих самців слід характеризувати як одомашнену лінію M. structor. Хоча вони відповідають усім критеріям одомашнення, описані нами відносини є більш тісними і комплексними, ніж найвидатніші приклади, відомі на сьогоднішній день”, — наголошують дослідники. 

Результати дослідження представлені у журналі Nature

Джерело: 404media

