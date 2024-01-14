Михайло Федоров закликав українців самостійно збирати FPV-дрони, а Юрій Ігнат просить місцеві громади купувати РЕБ

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців самотужки робити FPV-дрони та пройти безплатний курс про те, як це робити. Навчальні лекції проєкту «Народний дрон» відбуватимуться в Zoom, охочим нададуть перелік необхідних компонентів та рекомендації щодо матеріалів, які необхідно буде придбати.
«Українці постійно створюють круті ініціативи, щоб допомогти Силам оборони. Хочу розказати про одну з них — проєкт «Народний дрон» від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон».
«Збираєте FPV — надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний — дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне. Реєстрація тут — bit.ly/3Hg6NAT».
За словами міністра, учасники курсу вже передали понад 100 дронів, з яких 80% пройшли перевірку якості, інші потребували допрацювання.
Також сьогодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав місцеві громади купувати у виробників засоби РЕБ, які б порушували роботу російських ракет та дронів.
«Зараз є чимало цивільних підприємств, які долучені до виготовлення систем РЕБ. Сьогодні у цьому напрямку ведеться активна робота. І це те, що можуть закупляти місцеві громади, тобто залучати ресурс для того, щоб зберегти життя».
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Умєров про FPV-дрони та інше озброєння: «Всю кількість, яку озвучують волонтери та керівництво, ми можемо виконати» – на 2024 рік є план
Джерела: Михайло Федоров, Ukrinform
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