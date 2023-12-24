Умєров про FPV-дрони та інше озброєння: «Всю кількість, яку озвучують волонтери та керівництво, ми можемо виконати» – на 2024 рік є план

Міністр оборони України Рустем Умєров запевнив, що держава враховує необхідну кількість озброєння, зокрема FPV-дрони, у планах виробництва та закупівель на 2024 рік. Про це він розповів в інтерв’ю «Суспільному».

«Я своїм колегам сказав: якщо мене через 100 днів звільнять, я зможу суспільству відповісти, що план 2024-го ми зробили. І в цьому плані є кількість по всій номенклатурі включно з дронами. Згідно з потребами зараз починаємо їх закуповувати їх, виробляти, працювати з партнерами, щоб вони теж надіслали як міжнародно-технічну допомогу. Всю кількість, яку озвучують і волонтери, і керівництво, ми можемо виконати».

Умєров розповів, що уряд має план щодо залучення українських підприємств в до покриття дефіциту військових потреб.

«Ми проаналізували, які спроможності можуть виготовлятися державним і приватним сектором, для того щоб дати замовлення нашій індустрії, дати робочі місця, запустити економіку. Подивилися, яка пріоритезація нам потрібна, щоб вести оборонні, наступальні, стабілізаційні дії. Подивилися з Міністерством стратегічних галузей, як це може виготовлятися, у які терміни, у якій кількості. Ми маємо відповіді на всі ці питання, маємо план. Зараз дивимося на фінансові можливості і — як Міністерство оборони, даємо контракти і гарантії, що будемо це купувати. Також розробили інструменти для спільних підприємств — іноземних і українських. Це величезна робота, яка проводиться спільно Міністерством оборони і Міністерством стратегічних галузей».

У відповідь на питання, чому військові кажуть, що 70% дронів – від волонтерів, Умєров запевнив, що на них виділено 55 млрд грн на 2024 рік, але вони використовуються вже зараз.

«Після того, як ми розробили план на 2024-й, виділили, якщо не помиляюсь, 55 мільярдів грн як перший транш. Взагалі цими речами Міністерство оборони повинно займатися з наступного року. Але я як міністр не зупинив перекидання грошей від Держспецзв’язку на Міноборони, сказав продовжити, тому що ми вже повинні в декілька разів збільшити закупівлі».

Скандальні 26 тис. дронів, які, за словами президента, просто лежали на складі, знаходилися там «навмисно». За словами міністра, зараз ці дрони вже передаються у бригади. Умеров також підтвердив закупівлю державою 50 тис. дронів, що вироблятимуться Україною за місяць. Раніше таку кількість озвучив міністр стратегічних галузей промисловості Камишін.

« — Тобто можна говорити, що з 50 тисяч дронів українського виробництва держава закупить, можливо, навіть усі 50 тисяч? — Набагато більше».

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Також міністр оборони розповів про зменшення бюрократії у закупівлях та взаємодію з союзниками щодо забезпечення сил оборони України усім необхідним.