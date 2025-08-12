На цьому NAS можна грати: сховище даних Minisforum N5 Pro оснащено AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370

Minisforum запускает NAS с процессором Ryzen AI HX 9 PRO 370 и графикой Radeon 890M

Компанія Minisforum, відома переважно своїми міні-ПК, компактними настільними системами та подвійними моніторами, анонсувала своє перша високопродуктивне мережеве сховище — N5 Pro. Зазвичай NAS-системи не привертають особливої уваги, якщо не пропонують чогось справді унікального, але цього разу маємо саме такий випадок.

N5 Pro оснащений APU AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 з 12 обчислювальними ядрами на базі архітектури Zen 5C. Для сучасних NAS наявність продуктивного процесора вже не дивина, адже вони давно перестали бути просто сховищами даних і перетворилися на повноцінні сервери. Такі системи здатні на віртуалізацію, запуск кількох сервісів одночасно й обробку складних завдань без залучення окремого ПК.

Особливу увагу у цьому випадку привертає те, що HX 370 має інтегровану графіку Radeon 890M. APU лінійки Strix Point зараз рідко зустрічаються навіть у портативних ігрових консолях, тож у теорії на цьому NAS можна грати з продуктивністю, вищою за більшість портативок. Пристрій навіть отримав HDMI-вихід, що фактично робить його повноцінним ПК із великим обсягом пам’яті та розширеними можливостями підключення.

Вбудований NPU (нейропроцесорний блок) дозволяє NAS обробляти не лише зберігання даних, а й завдання з відеообробки та локальної роботи зі штучним інтелектом — наприклад, запуск локальних ШІ-моделей, розпізнавання зображень чи автоматичне сортування контенту.

Для тих, кому не потрібен NPU, Minisforum пропонує версію N5 на базі APU попереднього покоління Hawk Point з графікою Radeon 780M (теж здатна на легкий геймплей).

N5 Pro отримав повнорозмірний слот PCIe 4.0 ×4 (фізично ×16, але з 4 лініями), що дозволяє підключати зовнішні відеокарти чи інші PCIe-пристрої. Додатково є рідкісний для NAS роз’єм OCuLink, який можна використати для підключення зовнішнього GPU або прискорювачів для ШІ, Docker-контейнерів, віртуалізованих середовищ на базі Proxmox тощо.

Ціни Minisforum N5/N5 Pro:

N5 (R7 255 + 128 ГБ SSD) — $594

N5 (R7 255 + 128 ГБ SSD + 16 ГБ DDR5) — $645

N5 Pro (HX 370 + 128 ГБ SSD) — $1019

N5 Pro (HX 370 + 128 ГБ SSD + 16 ГБ DDR5) — $1062

N5 Pro (HX 370 + 128 ГБ SSD + 48 ГБ DDR5 ECC) — $1308

N5 Pro (HX 370 + 128 ГБ SSD + 96 ГБ DDR5 ECC) — $1597

Джерело: videocardz