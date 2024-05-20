Новини Пристрої 20.05.2024 о 16:12 comment views icon

Minisforum представила AtomMan X7 Ti — міні-ПК з Core Ultra 9 185H, сенсорним дисплеєм та роз’ємом OCuLink для зовнішніх відеокарт за $669

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Андрій Русанов

Автор сайту

Minisforum представила AtomMan X7 Ti — міні-ПК з Core Ultra 9 185H, сенсорним дисплеєм та роз’ємом OCuLink для зовнішніх відеокарт за $669

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Виробник міні-ПК Minisforum оголосив про початок попереднього AtomMan X7 Ti, компактного комп’ютера, який впевнено можна вважати ігровим. Його головні особливості — новий потужний процесор Intel Core Ultra 9 185H, сенсорний дисплей з багатьма опціями та швидкісне підключення зовнішніх відеокарт через роз’єм OCuLink.

Minisforum представила AtomMan X7 Ti

AtomMan X7 Ti — нова серія ПК Minisforum на базі процесорів Intel Core Ultra. Модель доступна лише з флагманським процесором Meteor Lake Core Ultra 9 185H, що має 16 ядер з частотою до 5,1 ГГц. Minisforum каже, процесор може використовувати до 65 Вт енергії (TDP, встановлений Intel — лише 45 Вт). Також процесор оснащений 8 графічними ядрами Intel Xe на основі архітектури Alchemist (Xe-LPG).

Minisforum представила AtomMan X7 Ti

Minisforum AtomMan X7 Ti оснащений функціями, незвичними для типового міні-ПК. Він має спеціальну підставку, яка дозволяє розташувати ПК вертикально. Це важливо, оскільки комп’ютер має 4” сенсорний екран, який дозволяє контролювати характеристики системи та керувати режимами пристрою. Також ПК маэ вбудовану камеру для відеоконференцій та підтримку розпізнавання обличчя Windows Hello.

Система оснащена двома рознімами 5 Гбіт та підтримує WiFi 7. Е можливість встановити накопичувач PCIe Gen4x4 у формфакторі M.2 2280 до 4 ТБ. В наявності пристрій для читання SD-карт, два порти USB 3.2 Type-A, порти USB Type4 на передній і задній панелях, а також USB 2.0, HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 та роз’єм OCuLink.

Minisforum представила AtomMan X7 Ti

OCuLink — це інтерфейс підключення відеокарт та інших пристроїв до PCI Express. Роз’єм має малий формфактор, оптимізований для компактних пристроїв. Він дозволяє підключення зі швидкістю 16 ГБ/с (128 Гбіт/с), що перевищує можливості Thunderbolt 4.

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Minisforum представила AtomMan X7 Ti

Minisforum оголосила, що X7 Ti коштуватиме $669 за базову конфігурацію, модель із 32 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ SSD доступна за $849. Є також набір із док-станцією для відеокарт Minisforum DEG1 GPU. Якщо набір, він коштує $719 та $899 відповідно двом зазначеним конфігураціям.

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Джерело: Minisforum, VideoCardz

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