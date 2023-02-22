На виставці в ОАЕ краматорський завод представив нову САУ 2С22 «Богдана» – постачання очікується найближчими місяцями

В Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, на виставці IDEX-2023 Краматорський завод важкого верстатобудування представив нову версію української САУ «Богдана». Самохідна установка 2С22 отримала комп’ютеризовану систему автоматичного наведення та супроводу, броньовану кабіну від «Української бронетехніки», три варіанти шасі (КрАЗ 6×6, Tatra T815 8×8 або MAN), і такі характеристики:
- Швидкострільність: 5 пострілів за хвилину
- Боєкомплект: 20 снарядів
- Екіпаж: 5 осіб
- Вага: 28 тонн
Головна відмінність САУ 2С22 «Богдана» від попереднього варіанта – механізм автоматичного заряджання боєприпасів.
Міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що виробник готовий розпочати постачання нової САУ для ЗСУ в найближчі місяці. Також він продемонстрував власне фото у кабіні 2С22 “Богдана” (конструкція кабіни дещо відрізняється від представлених на виставці моделей).
Кількість установок, постачання яких передбачається найближчим часом, міністр схарактеризував як «перші дивізіони».
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Джерело: Мілітарний