Найбільший фотомагазин світу назвав хіти 2025 року — і це не бездзеркалки

Вадим Карпусь

Fujifilm X100VI / Fujifilm

Мережа Yodobashi Camera — найбільший фотомагазин Японії й фактично світу — оприлюднила списки найпопулярніших камер та об’єктивів 2025 року. Результати виявилися доволі несподіваними: компактні камери переживають справжній ренесанс, а серед топових об’єктивів немає жодного фікса (об’єктиви з фіксованою фокусною відстанню) — лише зуми (об’єктиви зі змінною фокусною відстанню).

Компакти повернулися

За версією Yodobashi Camera, із 20 найпопулярніших камер 18 — компактні. Два інші місця посіла одна й та сама бездзеркальна модель для влогінгу — Sony ZV-1 II у різних комплектаціях. Причому ця камера з системою кріплення E-mount фізично менша за деякі компакти зі списку.

На перший погляд, усе логічно: компактні дешеві камери продаються краще. Але рейтинг швидко руйнує цей аргумент. У топі присутні дорогі преміальні компакти, що коштують тисячі доларів — зокрема Fujifilm GFX100RF, Sony RX1R III та Leica Q3. Це означає, що справа не лише в ціні. Що цікаво, в рейтингу багато моделей, випущених вже кілька років тому, а не новинки.

Попри прогрес камер смартфонів, фотоентузіасти все ще активно обирають компактні камери, особливо ті, що поєднують невеликі габарити з максимальною якістю зображення.

Найпопулярніші камери Yodobashi Camera у 2025 році

  1. Fujifilm X100VI
  2. Canon PowerShot SX740 HS
  3. Panasonic Lumix ZS99 / TZ99
  4. Ricoh GR IV
  5. Fujifilm X half
  6. Sony ZV-1 II
  7. Ricoh GR IIIx
  8. OM System Tough TG-7
  9. Sony ZV-1 II Shooting Grip Kit
  10. Kodak PixPro C1
  11. Fujifilm GFX100RF
  12. Canon IXY 650
  13. Sony RX1R III
  14. Leica D-Lux 8
  15. Canon PowerShot G7 X Mark III
  16. Canon PowerShot V1
  17. Nikon Coolpix P950
  18. Leica Q3
  19. Nikon Coolpix P1100
  20. Sony Cyber-shot RX100 VII

Універсальність у топі

Список найпопулярніших об’єктивів здивував не менше. У топ-20 немає жодного фікс-об’єктива — усі позиції займають зум-лінзи. Лідером став Sony FE 24–70mm F2.8 GM II, а третє місце дісталося Sony FE 70–200mm F2.8 GM OSS II. Canon при цьому встановила власний рекорд — сім об’єктивів у рейтингу.

Це яскраво показує, наскільки високого рівня досягли сучасні зум-об’єктиви для бездзеркальних камер: користувачі більше не вважають, що фікс потрібен для максимальної якості, й обирають універсальність без компромісів.

Найпопулярніші об’єктиви Yodobashi Camera у 2025 році

  1. Sony FE 24–70mm F2.8 GM II
  2. Nikon Nikkor Z 24–120mm f/4 S
  3. Sony FE 70–200mm F2.8 GM OSS II
  4. Canon RF 100–500mm F4.5–7.1 L IS USM
  5. Canon RF 100–400mm F5.6–8 IS USM
  6. Tamron 28–200mm F/2.8–5.6 Di III RXD
  7. Canon RF 70–200mm F2.8 L IS USM Z
  8. Canon RF 70–200mm F2.8 L IS USM
  9. Canon RF 24–70mm F2.8 L IS USM
  10. Nikon Nikkor Z 180–600mm f/5.6–6.3 VR
  11. Hasselblad XCD 2.8–4/35–100E
  12. Nikon Nikkor Z 28–400mm f/4–8 VR
  13. Nikon Nikkor Z 70–200mm f/2.8 VR S
  14. Sigma 28–70mm F2.8 DG DN | Contemporary
  15. Nikon Nikkor Z 24–70mm f/2.8 S II
  16. Canon RF 200–800mm F6.3–9 IS USM
  17. Sigma 16–300mm F3.5–6.7 DC OS | Contemporary
  18. Canon RF 24–105mm F4 L IS USM
  19. Tamron 28–75mm F/2.8 Di III VXD G2
  20. Sigma 24–70mm F2.8 DG DN II | Art

Дані Yodobashi Camera чітко показують зміну пріоритетів ринку: фотографи охоче інвестують у преміальні компактні камери та професійні зум-об’єктиви, жертвуючи фіксами заради зручності й гнучкості. Схоже, 2025 рік остаточно закріпив нову реальність фототехніки.

Джерело: techradar

