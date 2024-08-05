Один з найгарячіших USB-гаджетів: мініатюрна піч для оплавлення припою гріється до 350°C

В Японії представили незвичайну мініатюрну станцію для оплавлення припою. Попри нагрівання до 350°C, гаджет живиться від USB з Power Delivery.

Японський маркетплейс Shigezone пропонує портативну станцію USB PD Reflow Plate, яка живиться від USB. Верхня пластина пристрою сягає максимальної температури 280°C за замовчанням, або 350°C зі зміненими налаштуваннями. Гаджет коштує ¥4400, яки еквівалентні $29.

Розмір верхньої пластини становить 55 x 55 мм. Як зазначено на оригінальній сторінці магазину, дозволяє вільно розмістити одноплатний міні-ПК Arduino Uno. Проте, за умов обережності та досвіду, пристрій може підійти для оплавлення відеокарт та інших плат.

Зазвичай цей процес відбувається у набагато більших пристроях, професіоналу швидше за все знадобиться звичайна піч для оплавлення або паяльна станція. Процедура оплавлення не розв’язує стільки проблем, скільки правильна перепайка, але у випадку контактів, які не зламані, але чомусь все одно не працюють, оплавлення може допомогти. Однак для відновлення повністю зламаних контактів все ж знадобиться пайка.

Вартість більшості печей для оплавлення починається від $60 і може легко сягати сотень доларів. Невеликий формфактор у деяких ситуаціях може бути зручнішим, хоча й більш небезпечним для користувача.

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Джерело: Tom’s Hardware

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