Найкоротший день в історії очікують вже цього літа

Depositphotos

Фізики очікують, що цього літа відбудеться найкоротший день за всю історію спостережень.

Як зазначає астрофізик Грем Джонс, 9, 22 липня, або 5 серпня Земля має здійснити найшвидший оберт навколо власної осі, побивши минулорічний рекорд. На зміни тривалості дня впливає орбіта Місяця. Земля обертається швидше, коли Місяць знаходиться далеко на північ або південь від екватора. У три прогнозовані дати 2025 року Місяць перебуватиме на максимальній відстані від екватора.

Земля здійснює повний оберт навколо власної осі за 86 тис. 400 сек із похибкою близько 1 мілісекунди. Одна мілісекунда складає 0,001 сек. Для порівняння моргання очей триває близько 100 мілісекунд.

Науковці вимірюють ледве помітні зміни швидкості обертання нашої планети за допомогою атомного годинника. До 2020 року найкоротша зареєстрована тривалість дня складала –1,05 мс. Тобто Земля здійснила один оберт на 1, 05 мілісекунд швидше за звичні 86 тис. 400 сек. З того часу наша планета щорічно встановлювала рекорд швидкості обертання приблизно на півмілісекунди. Найкоротший день з усіх складав -1,66 мс 5 липня 2024 року.

Науковці не знають точних причин пришвидшення обертання Землі. Зміни швидкості обертання нашої планети залежать від багатьох складних факторів, зокрема, складного руху ядра, а також — від океанів та атмосфери. Більшість вчених вважають, що це щось усередині Землі. Моделі океану та атмосфери не пояснюють це величезне прискорення.

Місяць фактично уповільнює швидкість обертання Землі протягом мільярдів років. Близько 4,5 млрд років тому земний день тривав від 3 до 6 годин. Приливні сили, спричинені Місяцем, є одним із факторів, що змушують Землю втрачати імпульс. Місяць безперервно поглинає частину енергії обертання Землі.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Наразі Місяцю необхідно близько 27 днів, щоб зробити один оберт навколо Землі. Колись швидкість орбітального періоду Місяця та обертання Землі синхронізуються, що означає, що Місяць постійно буде видно лише з однієї половини планети. Однак дослідники прогнозують, що це станеться не раніше, ніж за 50 млрд років. На той момент а ні Землі, а ні Місяця вже може не бути.

Джерело: Time and Date