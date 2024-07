Танення полярної криги сповільнює обертання Землі: що це означає?

Нове дослідження виявило несподіваний наслідок глобального потепління: день на нашій планеті стає довшим через танення полярної криги. Науковці з NASA та Швейцарської вищої технічної школи Цюриха (ETH Zurich) опублікували свої висновки в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідники пояснюють, що вода з Гренландії та Антарктиди, яка тане, перерозподіляється навколо екватора. Це явище можна порівняти з фігуристом, який сповільнює обертання, розводячи руки. Земля, хоч і здається круглою, насправді має форму «сплющеного сфероїда» з невеликим розширенням на екваторі.

Для вимірювання змін у тривалості дня вчені використовували різноманітні методи, включно з радіоінтерферометрією з наддовгою базою Радіоінтерферометрія з наддовгою базою (VLBI) — метод астрономічних спостережень, за якого два або більше радіотелескопи, розташовані на великих відстанях один від одного, синхронно записують радіосигнали від космічних об'єктів. та Глобальну систему позиціонування (GPS), що вимірює обертання Землі дуже точно, приблизно до сотих часток мілісекунди. Вони навіть аналізували давні записи про затемнення.

Зараз головною причиною сповільнення обертання Землі є гравітаційний вплив Місяця, який спричиняє «припливне тертя». Однак дослідження прогнозує, що до кінця 21 століття вплив зміни клімату на тривалість дня перевищить місячний ефект, якщо викиди парникових газів залишаться на високому рівні.

З 1900 року до сьогодні кліматичні зміни подовжили день приблизно на 0,8 мілісекунди. За найгіршого сценарію високих викидів, до 2100 року день може стати довшим на 2,2 мілісекунди, порівнюючи з початком 20 століття.

Хоча ця зміна непомітна для людей, вона має важливе значення для космічної навігації. Точне визначення орієнтації Землі критично важливе для комунікації з космічними апаратами, такими як зонди «Вояджер», які зараз перебувають за межами Сонячної системи. На таких величезних відстанях навіть незначне відхилення в кілька сантиметрів на старті може призвести до розбіжності в кілометри біля цілі.

Джерело: Sciencealert