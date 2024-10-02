Українці обирають кросовери: ТОП-10 найпопулярніших моделей вересня 2024 року

Як повідомлялося раніше, протягом вересня 2024 року в Україні зареєстрували 5,7 тис. нових легкових автомобілів. Хоча найбільше продаж продемонстрував бренд TOYOTA, найпопулярнішою моделлю виявився кросовер RENAULT Duster.

Загалом, переглядаючи ТОП-10 найпопулярніших моделей нових автомобілів, можна зробити висновок, що українці віддають перевагу кросоверам. Більшість моделей в рейтингу належать саме до цієї категорії транспортних засобів.

ТОП-10 найпопулярніших моделей нових автомобілів в Україні у вересні:

RENAULT Duster – 504 од.; TOYOTA RAV-4 – 295 од.; MAZDA CX5 – 161 од.; TOYOTA Hilux – 148 од.; SKODA Karoq – 138 од.; HYUNDAI Tucson – 129 од.; SKODA Kodiaq – 129 од.; SKODA Octavia – 128 од.; VOLKSWAGEN Touareg – 114 од.; KIA Sportage – 112 од.

Джерело: Укравтопром