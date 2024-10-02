Українці обирають кросовери: ТОП-10 найпопулярніших моделей вересня 2024 року

Як повідомлялося раніше, протягом вересня 2024 року в Україні зареєстрували 5,7 тис. нових легкових автомобілів. Хоча найбільше продаж продемонстрував бренд TOYOTA, найпопулярнішою моделлю виявився кросовер RENAULT Duster.
Загалом, переглядаючи ТОП-10 найпопулярніших моделей нових автомобілів, можна зробити висновок, що українці віддають перевагу кросоверам. Більшість моделей в рейтингу належать саме до цієї категорії транспортних засобів.
ТОП-10 найпопулярніших моделей нових автомобілів в Україні у вересні:
- RENAULT Duster – 504 од.;
- TOYOTA RAV-4 – 295 од.;
- MAZDA CX5 – 161 од.;
- TOYOTA Hilux – 148 од.;
- SKODA Karoq – 138 од.;
- HYUNDAI Tucson – 129 од.;
- SKODA Kodiaq – 129 од.;
- SKODA Octavia – 128 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg – 114 од.;
- KIA Sportage – 112 од.
У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто. Які марки були найпопулярнішими
Джерело: Укравтопром
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