Новини Авто 02.10.2024 о 14:33 comment views icon

Українці обирають кросовери: ТОП-10 найпопулярніших моделей вересня 2024 року

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Вадим Карпусь

Автор новин

Українці обирають кросовери: ТОП-10 найпопулярніших моделей вересня 2024 року

Як повідомлялося раніше, протягом вересня 2024 року в Україні зареєстрували 5,7 тис. нових легкових автомобілів. Хоча найбільше продаж продемонстрував бренд TOYOTA, найпопулярнішою моделлю виявився кросовер RENAULT Duster.

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Загалом, переглядаючи ТОП-10 найпопулярніших моделей нових автомобілів, можна зробити висновок, що українці віддають перевагу кросоверам. Більшість моделей в рейтингу належать саме до цієї категорії транспортних засобів.

ТОП-10 найпопулярніших моделей нових автомобілів в Україні у вересні:

  1. RENAULT Duster – 504 од.;
  2. TOYOTA RAV-4 – 295 од.;
  3. MAZDA CX5 – 161 од.;
  4. TOYOTA Hilux – 148 од.;
  5. SKODA Karoq – 138 од.;
  6. HYUNDAI Tucson – 129 од.;
  7. SKODA Kodiaq – 129 од.;
  8. SKODA Octavia – 128 од.;
  9. VOLKSWAGEN Touareg – 114 од.;
  10. KIA Sportage – 112 од.

У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто. Які марки були найпопулярнішими

Джерело: Укравтопром

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