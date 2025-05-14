Найтонший в світі твердотілий динамік xMEMS для годинників відтворює повний діапазон звуку

xMEMS

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Каліфорнійська компанія xMEMS Labs вдосконалила випущений минулого року твердотілий динамік Sycamore, зробивши його найтоншим у світі.

У xMEMS Labs заявили, що вдосконалений ультратонкий динамік Sycamore-W має на 70% менший корпус, ніж аналогічні малогабаритні динаміки. Товщина усього в 1 мм та вага близько 150 мг робить його ідеальним для використання у таких портативних приладах як смарт-годинники.

Динамік працює, використовуючи тонкоплівкові п’єзоприводи для збудження силіконової мембрани, яка відтворює звукові хвилі. Розробники запевняють, що не зважаючи на мініатюрність конструкції, динамік здатен видавати повноцінне звучання у низькому та високому діапазоні частот. Корпус динаміка здатен витримувати удари до 10 кг і має захист від вологи та пилу за стандартами IP58.

«Ці якості роблять його ідеальним у пристроях для активного способу життя, а також для розумних годинників і фітнес-браслетів, орієнтованих на використання на відкритому повітрі», — зазначають розробники.

Наразі перші зразки Sycamore-W вже надані для ознайомлення провідним виробникам портативних гаджетів. Початок масового виробництва запланований на другий квартал 2026 року. Очікується, що додаткові варіанти конструкції Sycamore для конкретних типів пристроїв будуть анонсовані пізніше цього року.

«Sycamore-W змінює аудіо-формат для смарт-годинників, поєднуючи компактний дизайн з надійною продуктивністю, щоб відповідати вимогам пристроїв наступного покоління. Оскільки зап’ясток стає ключовим інтерфейсом для бездротової та безконтактної взаємодії з ШІ, Sycamore-W дозволяє виробникам постачати високоякісне аудіо у компактніших, легких та міцніших пристроях», — підкреслив віце-президент з маркетингу та розвитку бізнесу xMEMS Майк Хаусхолдер.

Серед інших нещодавніх розробок xMEMS, кремнієвий гучномовець MEMS для бездротових навушників, який забезпечує рівень звукового тиску до 115 дБ в діапазоні частот від 6 кГц до 20 кГц при стандартному аудіовиході 1 Вrms без необхідності додаткового посилення.

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Джерело: NewAtlas

Розділ Технології виходить за підтримки

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