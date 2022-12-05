У Китаї затримали контрабандистку, яка намагалася провезти понад 200 процесорів Intel та 9 iPhone у… накладному животі для імітації вагітності

Китайська митниця заарештувала жінку, яка під час повернення до країни перевозила контрабанду у накладному вагітному животі. Молода жінка перетинала кордон між Макао, незалежною територією, і Чжухаєм, містом у провінції Гуандун поблизу Гонконгу. Вона проходила митницю в порту Гунбей, коли чиновник помітив, що вона поводиться дивно.

Жінка проходила митницю у простій коричневій сукні для вагітних, коли чиновник зауважив, що її поза була нетиповою для вагітної жінки на третьому триместрі. Коли її відокремили від інших людей і запитали про вагітність, вона сказала, що знаходиться на 5-6 місяці вагітності, попри те, що виглядає так, ніби у неї майже має бути термін пологів. Митники оглянули її та виявили штучний живіт із чималим запасом різних пристроїв, захованих усередині.

Вона запакувала 202 процесори Intel та 9 смартфонів iPhone у блоки, обмотавши їх харчовою плівкою, а потім прикріпила блоки до живого за допомогою скотчу. Подробиці про виявлені пристрої не повідомляються. Судячи з фотографій, опублікованих у соціальних мережах, це процесори Intel у виконанні LGA 1700, тобто Alder Lake, або Rocket Lake. Смартфони виглядають як чорні моделі iPhone X або XS. Якщо всі процесори високого класу, їх загальна вартість може наблизитись до $100 тис.

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Контрабанда є звичайним явищем на кордоні з Китаєм через високі податки на імпорт. Раніше контрабандисти вже неодноразово намагалися перетнути кордон із прив’язаними до тіла процесорами та телефонами.

Джерело: techspot