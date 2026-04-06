"Назло" Android? Перший в історії мобільний знімок Землі з глибин космосу зробили на iPhone 17 Pro Max

Перший айфон у космосі / MacRumours

Місія NASA Artemis II продовжує дивувати не лише технічними досягненнями, а й вибором інструментів для фіксації історичних моментів. Поки фанати різних мобільних платформ сперечаються про якість зуму та нічну зйомку, астронавти офіційно вивели один із флагманів на новий рівень — орбітальний. На оприлюднених кадрах видно, як екіпаж використовує звичний гаджет для того, щоб закарбувати Землю з відстані, на яку раніше не наближався жоден смартфон.





Знімки були зроблені 2 квітня, на другий день польоту корабля Orion. На кадрах зображені командир Рід Вайсмен та фахівець місії Крістіна Кук, які дивляться на рідну планету через ілюмінатор. Дані з Flickr підтверджують, що це перші в історії особисті кадри, зняті на iPhone 17 Pro Max під час довготривалої місії до Місяця. Попри те, що огляд iPhone 17 Pro Max вже розкрив можливості його сенсорів, робота в умовах космічної радіації стала для пристрою справжнім іспитом.

​Кожен із чотирьох членів екіпажу отримав такий смартфон після того, як NASA офіційно сертифікувала пристрій для тривалого використання в космосі. Проте смартфон не замінив основний арсенал агентства, а став зручним доповненням. Для наукової документації місія Artemis II все ще покладається на важковаговиків:

​Nikon Z 9 та Nikon D5: повнокадрові системи, що забезпечують максимальну деталізацію. Подібні бездзеркальні камери Nikon у космосі вже стали стандартом. ​GoPro HERO4 Black: використовується для фіксації динамічних процесів всередині капсули.

​Наразі Orion прямує до далекої сторони Місяця. Це перша подорож людини до супутника з 1972 року, і вона має встановити новий рекорд відстані від Землі. Основна мета — перевірити технічні характеристики корабля Orion перед майбутньою висадкою на поверхню. Повернення екіпажу на Землю заплановане на 10 квітня, і до цього часу ми, ймовірно, побачимо ще більше унікальних кадрів, зроблених на “звичайний” флагман.





​Джерело: MacRumors