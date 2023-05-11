NASA випробовує автономного робота-змія, який шукатиме ознаки життя на крижаному супутнику Сатурна

Лабораторія реактивного руху NASA створила автономного робота-змія Exobiology Extant Life Surveyor (EELS), призначеного для дослідження екстремальних позаземних територій. Спеціальна силова система допоможе «змію‎» побувати у місцях, куди раніше не міг добратися жоден з космічних апаратів.

Курс Курс Cinema 4D Ти матимеш безплатний доступ до C4D. Ми про все подбали Записатися

Коли наприкінці 2000-х років місія «‎Кассіні» надіслала зображення Енцелада – одного з 83 супутників Сатурна – вчені виявили, що він активний і приховує під своєю крижаною корою солоний океан. Унікальність супутника полягає в тому, що він безперервно розпилює в космос клуби крижаних частинок, змішаних з водою та простими органічними хімічними речовинами. Можливість дослідження цих гейзерів та отворів, з яких вони виходять, і спонукала NASA до розробки EELS.

Прототип робота-змія почали створювати у 2019 році, а з 2022 року команда щомісяця проводить польові випробування системи для удосконалення апаратного та програмного забезпечення.

Довжина поточної ітерації EELS – 4 метри, а вага – близько 100 кг. Робот складається з 10 сегментів, що обертаються за допомогою спеціальних гвинтів. Розробники випробовували систему на різних місцевостях: на гірськолижному курорті в Південній Каліфорнії, на критому льодовому катку та в піщаній місцевості. Для нерівних поверхонь застосовували надруковані на 3D-принтері пластикові гвинти, а для льоду – гостріші металеві системи.

«Ми керуємось іншою філософією для розробки роботів, ніж для традиційних космічних апаратів. Є десятки підручників про те, як сконструювати чотириколісний транспортний засіб, і немає жодного – про те, як сконструювати автономного робота-змію, який міг би досліджувати місця, в яких до цього не бувала жодна місія. Ми повинні написати свій», — сказав Хіро Оно, головний дослідник Лабораторії реактивного руху NASA.

Враховуючи затримку зв’язку між Землею та глибоким космосом, EELS повинен працювати автономно і мати можливість відновитись під час проблем, не розраховуючи на допомогу людини. Для цього «‎змій» використовує чотири пари стереокамер і LiDAR (Light Detection and Ranging), за допомогою яких створює 3D-карту навколишнього середовища.

Минулого року для перевірки картографічних можливостей EELS команда помістила частину робота, яка містить камери та LiDAR, у вертикальну шахту на льодовику Атабаска в канадських Скелястих горах. У вересні вони повернуться на льодовик, щоб перевірити як «змій‎» впорався із завданням.

Курс Стратегічний маркетинг. Ти нарешті продаси на співбесіді ручку… і стілець… і стіл . Хочу на курс

Фінальна версія EELS матиме 48 маленьких приводів, які забезпечать більшу гнучкість. Деякі з них міститимуть вбудований датчик сили та крутного моменту, який дозволить роботу «відчути», який тиск він чинить на місцевість. Це допоможе «змію‎» переміщатися по нерівних поверхнях у вузьких просторах.

Після перевірки автономних можливостей та мобільності EELS команда візьметься за впровадження наукових інструментів.

«З часом ми розглянемо, які наукові інструменти можна інтегрувати з EELS. Науковці розповідають нам, куди вони хочуть потрапити, що їх найбільше хвилює, і ми надамо їм для цього робота», — сказав Метью Робінсон, керівник проєкту EELS.

Адаптований робот крім Енцелада зможе, наприклад, досліджувати полярні шапки Марса або глибокі крижані ущелини Землі. Вчені сподіваються, що «‎змій» буде готовим до осені наступного року, однак доведеться чекати десятиліття доки апарат висадиться на супутнику Сатурна.

Джерело: NASA/JPL