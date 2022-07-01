Настав час готуватися до економічного спаду: Meta скорочує плани з найму інженерів на 30% і натякає на можливі звільнення

Компанія Meta Platforms скорочує свої цілі з наймання інженерів цього року як мінімум на 30%. Також компанія попередила всіх співробітників, щоб вони готувалися до серйозного економічного спаду. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив співробітникам у четвер, що він очікує «одного з найгірших спадів, які ми бачили в новітній історії».

У травні Meta попередила, що уповільнює або зупиняє приймання на роботу на деякі посади середньої та старшої ланки. Цукерберг у четвер уточнив, що компанія скоротила свою мету з наймання інженерів приблизно до 6000-7000 у порівнянні з первісним планом найняти близько 10000 нових інженерів. Станом на кінець березня в Meta працювало понад 77800 співробітників. Як повідомляє Reuters, компанія також залишає деякі посади незайнятими та «підсилює» управління ефективністю, щоб відсіяти співробітників, нездатних досягти більш високих цілей.

«Насправді у компанії, ймовірно, є купа людей, яким тут не місце», – сказав Цукерберг на зустрічі.

Цей крок слідує за досить оптимістичним фінансовим звітом за перший квартал. Проте компанія попередила, що війна в Україні чинить тиск на доходи. У той час Meta заявила, що обмежуватиме свої плани витрат на рік у світлі слабкішого прогнозу доходів.

Зниження цілей з наймання означає відмову від політики швидкого зростання чисельності персоналу в останні роки. Фінансовий директор Meta Дейв Венер заявив у лютому, що компанія очікує, що «збільшена чисельність персоналу» буде найбільшим фактором зростання витрат у 2022 році. У першому кварталі компанія найняла понад 5800 нових працівників. Але перегляд бюджету видатків Meta поряд із ширшим економічним спадом і тиском на її рекламний бізнес через заходи щодо забезпечення конфіденційності даних змушують компанію коригувати плани з наймання персоналу.

У службовій записці для персоналу, яка з’явилася на внутрішньому дискусійному форумі компанії перед зустріччю, йдеться, що компанія повинна «безжально розставляти пріоритети» і «керувати більш компактними, злими, ефективнішими командами».

«Я мушу наголосити, що у нас тут серйозні часи, і зустрічний вітер лютий. Нам потрібно бездоганно працювати в умовах повільнішого зростання, коли командам не слід очікувати величезного припливу нових інженерів та бюджетів», — написав директор по продукту Кріс Кокс.

Джерело: bloomberg