MC.today, The Page, ITC.ua, SPEKA та Highload запускають спецпроєкт про те, як вітчизняний бізнес виходить на світові ринки

Експорт IT-послуг з України у 2025 році зріс до $6,66 млрд — вперше за два роки падіння. Головний ринок — США: туди йде $2,39 млрд, або понад третину від загального обсягу. В галузі зайнято близько 303 тисяч спеціалістів. Це лише IT. За цими цифрами — компанії, які масштабувалися попри блекаути, розірвані логістичні ланцюжки та мобілізацію.
MC.today, The Page, ITC.ua, SPEKA та Highload вирішили зафіксувати цей досвід. Так з’явився спецпроєкт “Визнані у світі”.
Медіагрупа, яка турбується про видимість українського бізнесу
На початку 2026 року п’ять видань об’єдналися в медіагрупу “Діджитал Економіка”. Разом вони сформували найбільший в Україні майданчик у нішах технологій та бізнесу: за підсумками 2025 року сторінки видань переглянули близько 70 млн разів, сукупна аудиторія становила приблизно 18 млн унікальних користувачів.
Кожне видання веде свій сегмент аудиторії:
- ITC.ua — засноване у 2001 році, найбільший майданчик групи. У 2025 році — понад 16 млн користувачів за рік, в середньому 44 265 унікальних відвідувачів на день, близько 7 000 матеріалів від редакції.
- The Page — бізнес-медіа для підприємців і топменеджерів, запущене у 2019 році. Понад 1,3 млн читачів на місяць, понад 2 млн переглядів.
- MC.today — медіа про гроші, кар’єру та бізнес, працює з 2017 року. У 2025-му перепозиціонувалося як MC: Money & Career, опублікувало понад 2,2 тис. матеріалів.
- SPEKA — платформа про бізнес і технології, запущена у 2021 році. 365 тис. користувачів на місяць.
- Highload — медіа для розробників про кар’єру, роботу та технічні кейси. Запущене у 2021 році.
Суть спецпроєкту, п’ять форматів та п’ять кутів огляду
“Визнані у світі” — це збірка реального досвіду українських компаній, які вже виходять або вийшли на зовнішні ринки. Без узагальнень про “великий потенціал” — конкретні кейси: як адаптували продукт, які регуляторні та логістичні бар’єри долали, скільки це коштувало і де помилилися.
Всі матеріали виходитимуть в окремому розділі на MC.today. Перехресна публікація між сайтами групи забезпечує охоплення аудиторії одразу п’яти майданчиків.
MC.today — розповідає про рішення, які ухвалювали фаундери: чому виходили саме на цей ринок, як виглядали перші місяці й що з цього вийшло.
The Page — бізнес-аналітика та інвестиційна складова: які ринки перспективні для українського бізнесу і як географічна експансія впливає на оцінку компанії.
ITC.ua — Product Review: гаджети, застосунки та ігри, які потрапляють у топи американських і європейських маркетплейсів.
SPEKA — практика у форматі Founder’s Diary та покрокових roadmap-ів: локалізація, побудова бренду за кордоном, конкретні інструменти.
Highload — технічна сторона масштабування: як архітектура і процеси змінюються, коли компанія починає працювати з новими ринками.
Роль ITC.ua
Ми робимо Product Review українських продуктів, які представлені або виходять на ринки США та ЄС. Кожен матеріал — конкретний розбір та рафінований досвід:
- чим продукт відрізняється від конкурентів на тому самому ринку
- які технічні та дизайнерські рішення спрацювали для іноземної аудиторії
- як змінювались специфікація, інтерфейс або функціонал під конкретний регіон
- що пішло не так і чому
У рамках проєкту ми зосередимось на трьох ключових категоріях: гаджети, програмне забезпечення та ігри. Кожен із цих сегментів має свою аудиторію — від технічних ентузіастів, які стежать за новинками смартфонів, ПК, лептопів і носимої електроніки, до геймерів і IT-фахівців, яким важливо розуміти, який софт чи гра зараз домінує на глобальному ринку.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: