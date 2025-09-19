Настільні ПК Apple після інсталяції macOS Tahoe самостійно повертаються до старої ОС

Apple Mac Studio / Apple Insider

Користувачі настільних ПК Apple Mac Studio M3 Ultra скаржаться, що не можуть встановити нову версію операційної системи macOS Tahoe.

На форумі Apple з’явилась окрема тема про Mac Studio M3 Ultra та користувачів, які не можуть встановити macOS Tahoe. В більшості випадків інсталяція запускається і здається, що процес йде нормально, однак коли Mac перезавантажується (що обов’язково під час оновлення macOS), система запускається в macOS Sequoia, а не Tahoe.

Користувачі пишуть, що під час встановлення Tahoe шукає драйвер і не знаходить його, що й призводить до збоїв. Решта способів, зокрема в безпечному режимі чи за допомогою інсталятора на зовнішньому USB-накопичувачі, також не були успішними.

З цікавого, на всіх проблемних Mac Studio була встановлена Sequoia 15.7, яку випустили в понеділок разом із Tahoe. Якщо проблема пов’язана з Sequoia, то це може пояснити, чому Apple не виявила баг до випуску оновлень. Європейський підрозділ підтримки компанії каже, що вже знає про проблему і працює над виправленням.

Нагадаємо, що Apple випустила iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 та macOS Tahoe 26 15 вересня. Остання ОС сумісна з усіма MacBook Air і Pro з Apple Silicon 2020 року, Mac Studio 2022 року і новішими, 13-дюймовим MacBook Pro 2020 року, 16-дюймовим MacBook Pro 2019 року, iMac 2020 року і новішими, Mac mini 2020 року і новішими, Mac Pro 2019 року і новішими.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Macworld