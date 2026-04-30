Новини Пристрої 30.04.2026

AirPods Ultra з камерою для Siri: Apple готує навушники вище за Pro з інфрачервоним зором

Apple готує нову лінійку навушників під назвою AirPods Ultra. За даними оглядача Bloomberg Марка Гурмана, який оприлюднив деталі у своєму акаунті на X, пристрій отримає вбудовану камеру для роботи з Siri.


Камера не призначена для фото чи відео. Це інфрачервоний сенсор, подібний до того, що Apple використовує у системі Face ID на iPhone. Він зчитуватиме оточення користувача і передаватиме ці дані до Siri для покращення роботи функції Visual Intelligence — тієї самої, що зараз доступна на iPhone 15 Pro і новіших моделях.

Щодо жестів у повітрі — ні. Аналітик Мін-Чі Куо ще у 2024 році припускав, що камера в навушниках може дозволити керувати пристроями рухами рук. Гурман, однак, це спростовує: за його даними, підтримки жестів у AirPods Ultra не буде.

Раніше йшлося про те, що камера з’явиться як опція у рамках лінійки AirPods Pro 3 — за аналогією з тим, як AirPods 4 пропонуються у двох версіях з активним шумопоглинанням і без. Тепер усе вказує на окремий продукт, що стане вищим щаблем над Pro.


Ціна поки офіційно не названа. Гурман лише підтвердив, що вона буде вищою за $249, які зараз коштують AirPods Pro 3.

AirPods Ultra стануть частиною ширшої хвилі Ultra-продуктів від Apple. За даними Macworld, цього року компанія планує випустити також iPhone Ultra — складаний смартфон — і MacBook Ultra з OLED-дисплеєм і сенсорним екраном, очікуваний на початок 2027 року. Разом із вже існуючими Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra і чипами серії Ultra це перетворює “Ultra” на повноцінну лінійку преміум-продуктів Apple.

Імовірна дата виходу AirPods Ultra — вересень 2026 року, поруч з анонсом складаного iPhone. Офіційного підтвердження від Apple наразі немає — усі наведені дані засновані на чутках і інсайдерських джерелах.

Motorola випустила Moto G47 від €319: 108 МП камера, FHD+ екран і військовий захист

Огляд електросамокату Proove Model City Pulse 350W: нічого зайвого, тільки рух
"Дофамінові" гаджети? Краще ті, що покращують життя

Джерело: MacRumors

Вийшли Apple MacBook Pro з M5 Pro і M5 Max: +30% продуктивності CPU, +50% GPU та 2х швидкості SSD
Ціни на твердотілі накопичувачі SanDisk в магазинах Apple злетіли на 200%
Apple MacBook Air M5 подорожчав на $100: швидший чип, більший SSD, 18 годин автономності
Apple представила 5K Studio Display XDR з mini-LED і 120 Гц за $3299
Samsung та Apple разом: Galaxy S26 незабаром підтримуватиме AirDrop від iPhone через Quick Share
Apple готує 4 варіанти розумних окулярів для конкуренції з Ray-Ban Meta
Криза пам'яті дісталася до Apple: Mac mini зникають, Mac та MacBook подорожчають
Apple представить iOS 27 та macOS 27 на WWDC 2026: відомі дати
Складаний Apple iPhone Fold під загрозою: інженерні труднощі впливають на запуск
Mac для "бідних": Apple представила MacBook Neo за $599
Google Meet інтегрований у CarPlay, але без відео — заради безпеки водіїв
MacBook Ultra: що Bloomberg розповів про перший MacBook з OLED і сенсорним екраном
MacBook Neo все? В Apple виникли неочікувані проблеми з виробництвом
Китайський прорив: Huawei випереджає Apple та Samsung із запуском унікального складаного смартфона Pura X Max
Інсайдери вcе розповіли: 6 новинок Apple, які з'являться зовсім скоро
iOS 27 стає ближчим: Apple випускає бета 4 для iPadOS 26.5, tvOS 26.5
ASUS: MacBook Neo за $599 став "шоком" для індустрії Windows-ПК
Округлений проти квадратного: злиті макети показали, як по-різному Apple і Samsung бачать широкий складаний смартфон
Apple готує 200 МП зум і змінну діафрагму для iPhone: що зміниться в iPhone 18 Pro та iPhone 20
ТОП 5 травня: що варто подивитися на Apple TV наступного місяця
Apple представила фонові покращення безпеки для iPhone, iPad та Mac
