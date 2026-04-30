Apple готує нову лінійку навушників під назвою AirPods Ultra. За даними оглядача Bloomberg Марка Гурмана, який оприлюднив деталі у своєму акаунті на X, пристрій отримає вбудовану камеру для роботи з Siri.





Камера не призначена для фото чи відео. Це інфрачервоний сенсор, подібний до того, що Apple використовує у системі Face ID на iPhone. Він зчитуватиме оточення користувача і передаватиме ці дані до Siri для покращення роботи функції Visual Intelligence — тієї самої, що зараз доступна на iPhone 15 Pro і новіших моделях.

Щодо жестів у повітрі — ні. Аналітик Мін-Чі Куо ще у 2024 році припускав, що камера в навушниках може дозволити керувати пристроями рухами рук. Гурман, однак, це спростовує: за його даними, підтримки жестів у AirPods Ultra не буде.

Раніше йшлося про те, що камера з’явиться як опція у рамках лінійки AirPods Pro 3 — за аналогією з тим, як AirPods 4 пропонуються у двох версіях з активним шумопоглинанням і без. Тепер усе вказує на окремий продукт, що стане вищим щаблем над Pro.





Ціна поки офіційно не названа. Гурман лише підтвердив, що вона буде вищою за $249, які зараз коштують AirPods Pro 3.

AirPods Ultra стануть частиною ширшої хвилі Ultra-продуктів від Apple. За даними Macworld, цього року компанія планує випустити також iPhone Ultra — складаний смартфон — і MacBook Ultra з OLED-дисплеєм і сенсорним екраном, очікуваний на початок 2027 року. Разом із вже існуючими Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra і чипами серії Ultra це перетворює “Ultra” на повноцінну лінійку преміум-продуктів Apple.

Імовірна дата виходу AirPods Ultra — вересень 2026 року, поруч з анонсом складаного iPhone. Офіційного підтвердження від Apple наразі немає — усі наведені дані засновані на чутках і інсайдерських джерелах.

Джерело: MacRumors