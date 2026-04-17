Новини Пристрої 17.04.2026

Ажіотажний попит: Apple не встигає постачати новий MacBook Neo

MacBook Neo розпродано: бюджетний ноутбук Apple викликав ажіотаж / 9to5Mac

Новий MacBook Neo, який позиціонується як найдоступніший ноутбук у лінійці Apple, став справжнім хітом продажів. Згідно з даними офіційного сайту та звітів ритейлерів, усі запаси пристроїв, виділені на квітень, були повністю вичерпані лише за кілька днів після старту замовлень.


Аналітики зазначають, що терміни доставки для нових покупців уже змістилися на середину та кінець травня. Це свідчить про те, що початковий інтерес до моделі значно перевищив прогнози компанії щодо виробничих потужностей на старті.

MacBook Neo привернув увагу користувачів завдяки поєднанню компактного дизайну та енергоефективного чипа серії “M”. Для багатьох студентів та домашніх користувачів цей пристрій став ідеальною заміною застарілим моделям MacBook Air, пропонуючи сучасні можливості за помірну ціну.

Успіх новинки підтверджує правильність стратегії Apple щодо розширення присутності в сегменті бюджетних рішень. Компанії вдалося запропонувати продукт, який зберігає фірмову якість збірки та екосистему, залишаючись при цьому фінансово привабливим для широкої аудиторії.


Попри дефіцит, Apple запевняє, що активно нарощує обсяги виробництва. Партнери компанії в Азії вже отримали додаткові замовлення на комплектуючі, щоб стабілізувати ситуацію з поставками та скоротити час очікування для клієнтів уже до початку літа.

Експерти ринку порівнюють запуск MacBook Neo з успіхом першого iPhone SE. Висока продуктивність у поєднанні з нижчим цінником створила хвилю попиту, яка може зробити цю модель найбільш продаваним ноутбуком Apple за підсумками 2026 року.

Для тих, хто планує придбати новинку найближчим часом, рекомендується регулярно перевіряти наявність у великих ритейлерів, оскільки невеликі партії товару можуть з’являтися в магазинах раніше, ніж оновиться статус доставки в офіційному онлайн-стори.

Джерело: 9to5Mac

