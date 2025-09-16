Вийшли Apple iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 та macOS Tahoe 26: найцікавіші зміни

Після трьох місяців бета-тесту Apple випустила публічні версії iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe та watchOS 26 з новим дизайном Liquid Glass (рідке скло). Розказуємо про основні зміни, які приходять з оновленнями.

iOS 26

Найбільше оновлення програмного забезпечення iPhone з часів iOS 7 у 2013 році. Окрім нового дизайну, iOS 26 оновлює основні програми та розширює можливості ШІ Apple Intelligence.

Редизайн Liquid Glass

Зображення всіх панелей заломлюються та відображають те, що знаходиться під ними, створюючи динамічний ефект, який надає глибини екрану блокування, значкам програм, центру керування та системним програмам.

Оновлено екран блокування: годинник автоматично масштабується, щоб залишатися на видноті разом зі сповіщеннями, а фотографії можуть трансформуватися у просторові сцени з ледь помітною 3D-глибиною під час переміщення пристрою.

Обкладинки альбомів в застосунку “Музика” можуть анімуватися за елементами керування відтворенням, а значки програм тепер пропонують більше можливостей персоналізації завдяки світлим, темним, тонованим і прозорим стилям.

Кожен застосунок, включаючи Камеру, Фото, Safari та FaceTime, перероблено з використанням тієї ж основи Liquid Glass. Safari представляє новий дизайн плаваючих вкладок, а FaceTime отримує оновлену цільову сторінку, яка виділяє нещодавні контакти за допомогою анімованих плакатів та відеопрев’ю.

Apple Intelligence

Відтепер ШІ може аналізувати все, що відображається на вашому екрані, при цьому додаючи події в Календар, перекладаючи текст і подібне. Опція Image Playground дозволить генерувати зображення, а Genmoji на базі штучного інтелекту зможе поєднувати емодзі з текстовими описами або налаштовувати персонажів, натхненних людьми з вашої бібліотеки фотографій.

Основні програми

Програма Телефон отримала єдиний макет, який об’єднує розділи “Вибране”, “Недавні” та “Голосову пошту”. З нових функцій: фільтрація дзвінків та утримання.

Повідомлення тепер пропонують динамічні фони для розмов, опитування в реальному часі та покращену фільтрацію спаму. У групових чатах відображаються індикатори введення тексту для кожного учасника, а також інтегровано Apple Cash для швидких платежів.

Фотографії розділяють Бібліотеку та Колекції на окремі режими перегляду з опціями налаштування та захопливими просторовими фотоефектами. Камера додає оптимізований макет, елементи керування швидким доступом і навіть підтримку дистанційного керування для AirPods.

Карти вивчають ваші улюблені маршрути та зберігають місця, які ви часто відвідуєте, для швидкого відтворення.

Apple Music додає переходи AutoMix, переклад текстів пісень та закріплені обрані елементи.

Ігри отримали абсолютно новий застосунок Apple Games, який централізує вашу бібліотеку, досягнення, випробування та контент Apple Arcade. Функція Game Overlay тут дозволяє налаштовувати параметри або спілкуватися в чаті, не виходячи з гри.

Решта оновлень включають можливість запису високоякісного аудіо за допомогою AirPods, підтримку Markdown у Нотатках, покращені будильники в Годиннику, приблизний час заряджання в Батареї тощо.

iOS 26 сумісна з iPhone 12 та новішими моделями iPhone 13, 14, 15, 16 та 17, а також iPhone Air та iPhone SE (2-го покоління та пізніших). Для функцій Apple Intelligence потрібні моделі iPhone 16/17/Air або iPhone 15 Pro та Pro Max.

iPadOS 26

Apple пропонує iPadOS 26 як наймасштабніше оновлення в історії iPad. Окрім дизайну Liquid Glass, воно додає низку корисних функцій, які можуть зробити планшети непоганою альтернативою Mac.

Ключові оновлення

Нова система керування вікнами програм, яка дозволяє вільно змінювати їхній розмір і використовувати кілька на екрані одночасно; а також нові елементи керування програмами і ярликами.

Універсальний застосунок Документи, що дозволяє додавати теки з файлами й більше додатків, а також оновлена програма Файли, яка тепер більш подібна до Finder з macOS (курсор так само тепер нагадує курсор Mac).

Опція передогляду, яка дозволяє переглядати та редагувати PDF-файли з вбудованими функціями розмітки Apple Pencil та автозаповнення.

Застосунки Журнал, Телефон та Apple Games.

Інструменти аудіозапису: локальний запис, ізоляція голосу та новий засіб вибору вводу.

Сумісність: iPad Pro на M4, 12,9-дюймовий iPad Pro третього покоління і новіші, 11-дюймовий iPad Pro першого покоління і новіші, iPad Air на M3, iPad Air на M2, iPad Air третього покоління і новіші, iPad на A16, iPad восьмого покоління і новіші, iPad mini на A17 Pro, iPad mini п’ятого покоління і новіші.

macOS Tahoe 26

Як і в попередніх двох ОС, дизайн Liquid Glass став головною зміною в macOS Tahoe, разом із пропозицією кількох давно запитуваних функцій.

Ключові оновлення

Нарешті з macOS Tahoe 26 користувачі можуть додавати віджети на робочий стіл. Вони, очікувано виконані в дизайні Liquid Glass, як і віджети Центру сповіщень. Додавати віджети можна як з рідних, так і зі сторонніх програм.

macOS Tahoe 26 тепер містить функцію Центру керування, доступ до якої можна отримати з рядка меню. Як і в iOS та iPadOS, ви можете налаштувати, які елементи керування ви хочете там бачити, а також їх розташування та скільки місця має займати кожен елемент.

Spotlight отримав значне оновлення з покращеним пошуком і можливістю виконувати сотні дій без необхідності відкривати програму.

Швидкі команди з функціями Apple Intelligence, які можуть спростити повсякденні дії, такі як написання та надсилання текстових повідомлень і електронних листів, використання комбінацій клавіш тощо. А завдяки автоматизації на Mac ви можете налаштувати автоматичне виконання швидких команд на основі таких умов, як час доби, оновлення файлів або тек, підключення до зовнішнього монітора тощо.

Нові програми: користувачі можуть керувати дзвінками з нового вбудованого додатка, а не просто відповідати на них; також з’явився застосунок Apple Games.

Сумісність: всі Mac з Apple Silicon, MacBook Pro 2019-2020, iMac 2020 і новіші, та Mac Pro 2019 і новіші.

watchOS 26

З оновленням ОС ваш Apple Watch може мотивувати вас під час тренувань, оцінювати сон і попереджати про високий тиск.

Ключові оновлення

Новий дизайн Liquid Glass: на Apple Watch оновлення помітне в новому глянцевому вигляді значків і кнопок у Smart Stack, Центрі керування та програмах, а також циферблатах, які поєднують текст і фотографії.

Новий жест, який дозволяє вимикати таймери, звук дзвінків та відхиляти сповіщення, повертаючи зап’ястя від себе. З watchOS 26 Apple Watch також може автоматично регулювати гучність дзвінків чи сповіщень на основі навколишнього шуму, роблячи їх тихішими, коли галас стихає.

Вперше застосунок Apple Notes доступний на Apple Watch, із можливістю створювати нові нотатки або просити Siri зробити це за вас.

Налаштовувані віджети в Smart Stack, автоматичний переклад повідомлень за допомогою Apple Intelligence, а також доступ до функцій iPhone Hold Assist та Call Screening, які можуть запитувати людей, чому вони телефонують.

Сповіщення про гіпертонію: функція, що використовує існуючий оптичний датчик Apple Watch для збору даних про те, як кровоносні судини реагують на серцеві скорочення протягом 30-денного періоду, щоб виявляти ознаки високого тиску та повідомляти користувачів.

Інші нові функції здоров’я: оцінка якості сну на основі його тривалості, перерв протягом ночі і того, наскільки послідовно ви лягаєте спати; функція Workout Buddy на базі Apple Intelligence, яка використовує історію фізичної підготовки, щоб надавати мотиваційні повідомлення та аналітику під час тренування.

Оновлення доступне для кількох різних версій Apple Watch, від Series 6 до Series 11, Apple Watch SE другого та третього поколінь, а також усіх надміцних моделей Ultra.