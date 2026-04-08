Новини Пристрої 08.04.2026

Складаний Apple iPhone Fold під загрозою: інженерні труднощі впливають на запуск

Складаний Apple iPhone Fold під загрозою: інженерні труднощі впливають на запуск
Перший складаний Apple — iPhone Fold — ризикує вийти пізніше, ніж очікували. Спочатку говорили про реліз у вересні 2026 року, але тепер дедалі частіше звучить інша дата — кінець року або навіть 2027 рік.


За даними Nikkei Asia, компанія зіткнулася з технічними труднощами ще на ранньому етапі тестового виробництва. Джерело, знайоме з процесом, заявляє, що проблем виявилося більше, ніж очікувалося. Через це інженерам потрібен додатковий час, щоб усе довести до ладу й внести потрібні зміни. А це може призвести до затримок у масовому виробництві та графіку постачання готової продукції.

Найважливішими будуть найближчі тижні — квітень і початок травня. Саме зараз триває важливий етап перевірки конструкції та технології виробництва. Судячи із заяв обізнаного джерела, саме на цьому виявилися труднощі, через що графік масового випуску можуть зсунути.

Варто зауважити, що затримка не пов’язана з дефіцитом компонентів. Навпаки, з пам’яттю проблем немає. Вузьким місцем виявилися саме інженерні процеси та складність виробництва. Іншими словами, зробити складаний смартфон значно важче, ніж просто зібрати ще один класичний iPhone.


Поки що все ж таки планується провести реліз iPhone Fold у 2026 році. Але ризик переносу вже суттєвий. Якщо інженери не встигнуть подолати всі проблеми у найближчі тижні, запуск може переїхати на 2027-й.

Ще одне важливе уточнення стосується обсягів виробництва. Apple планує стартове виробництво приблизно на рівні 7 млн пристроїв. Для першого покоління це досить обережний, але логічний крок.

Як і завжди, компанія не коментує чутки. Жодних офіційних деталей про складаний iPhone поки немає.

Складаний Apple iPhone Fold залишається одним із найочікуваніших гаджетів. Але сувора реальність та складність нового формфактору впливають на плани. Технологія ще “сира” для Apple, і якщо компанія не встигне відшліфувати виробництво, реліз може затриматися до наступного року.

Джерело: notebookcheck

