"Оптичний кошмар": дизайн Liquid Glass в iOS 26 доводить власників Apple iPhone до нудоти

З релізом публічної версії iOS 26 на Reddit з’явилися численні скарги власників Apple iPhone, які стверджують, що новий дизайн Liquid Glass викликає в них нудоту — в буквальному сенсі слова.

Згідно з дописами, “рідке скло”, особливо за використання темних шпалер або темної теми, призводить до “нахилу певних ярликів”, внаслідок чого користувачі відчувають запамарочення, навантаження на очі чи навіть нудоту.

Один описав оновлення як “оптичний кошмар”, інший — як спосіб миттєвого сп’яніння. Підтвердив оптичну ілюзію й редактор Gizmodo Реймонд Вонг:

“Щоб створити ефект скла та всі його відбивні та мерехтливі властивості, iOS 26 змушує кожну іконку на головному екрані iPhone відображати легке світіння у верхньому лівому та нижньому правому кутах. Це дає легкий ефект паралакса Паралакс — ефект зміщення зображення видимого об'єкту. Він може виникнути якщо ви раптом зрушили убік і ваше око змістилося з оптичної осі прицілу. під час нахилу iPhone. На тлі більшості шпалер головного екрана, особливо барвистих, значки програм не виглядають скошеними, але все змінюється із чисто чорними шпалерами та значками, встановленими на “Темний”, “Прозорий” або “Тонований” режими. Мене це трохи дезорієнтує та дратує, якщо я дивлюся на головний екран довше кількох секунд”.

Вихід є: по-перше, дотримуватися стандартного стилю ярликів і використовувати яскраві шпалери; ще один варіант — увімкнути опцію “Зменшити прозорість” (Налаштування > Доступність > Розмір дисплея та тексту > Зменшити прозорість), і заодно підкоригувати контрастність (в тому ж розділі).

Сама Apple поки не надала жодних коментарів.

Слід зазначити, що це не єдині скарги на новий дизайн: раніше користувачі зазначали, що анімації працюють заповільно (особливо на старіших iPhone), постійно мінливі кольори відвертають увагу, базові дії вимагають забагато натискань, а окремі сповіщення важко прочитати одразу.

