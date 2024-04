Наступна гра Baldur’s Gate вийде, а компаньйони з третьої стануть каноном D&D — Hasbro думає, хто це зробить

У березні Larian оголосила, що не робитиме наступної гри Baldur’s Gate. Приголомшливий успіх Baldur’s Gate 3 вибухово відродив класичну рольову серію, але чи буде вона такою ж популярною без Larian і хто її продовжуватиме?

На це питання компанія Hasbro, власник Wizards of the Coast та, відповідно, D&D, зараз шукає відповідь. Робін Валентайн з PC Gamer поговорив із Юджином Евансом, старшим віцепрезидентом з цифрової стратегії та ліцензування Hasbro та Wizards of the Coast, про те, як розвиватиметься серія ігор. Хороша новина в тому, що продовження ігор є дуже важливим для компанії, але компанія поки вивчає, у якій формі це може відбутися та хто це зробить..

«Зараз ми розмовляємо з багатьма партнерами, і до нас звернулося багато з них, хто приймає виклик [запропонувати], як виглядатиме майбутнє франшизи Baldur’s Gate. Тож ми, звичайно, сподіваємося, що не треба буде чекати ще 25 років, як це було між Baldur’s Gate 2 та 3, перш ніж ми відповімо на це питання. Але ми не збираємося поспішати перед тим, як знайти потрібного партнера, правильний підхід та правильний продукт, який зможе представити майбутнє Baldur’s Gate. Ми сприймаємо це дуже, дуже серйозно, як і всі рішення щодо нашого портфоліо. Ми не поспішаємо з рішеннями щодо того, з ким нам бути партнерами та які продукти вийдуть», — каже Юджин Еванс.

Під питанням не лише майбутнє франшизи. Baldur’s Gate 3 познайомила гравців з одними з найкращих персонажів-супутників в історії рольових ігор — серед шанувальників виникли певні занепокоєння щодо того, що може статися з Шедовхарт, Астаріоном та рештою команди слів Свена Вінке про те, що права на них тепер належать Wizards of the Coast, а не Larian.

«Larian створила улюблених персонажів, які навіть мали власні номінації номінаціями, а талант акторів голосу, котрі стояли за ними, був відзначений на [BAFTA]. І тепер вони, по суті, є частиною канону D&D. … Я думаю, що ще занадто рано говорити про деталі, і я думаю, що є набагато важливіше питання про те, як ми підійдемо до Baldur’s Gate у майбутньому. Але я хотів би думати, що всі ці персонажі, заради шанувальників, потенційно можуть з’явитися в майбутніх продуктах», — відзначив Еванс

З огляду на те, наскільки шанувальники відчувають зв’язок компаньйонами, спільнота справді хвилюється про те, що Hasbro може вчинити з ними в майбутньому. У Еванса запитали, чи є в нього побоювання щодо негативної реакції гравців на їхні майбутні втілення.

«О, ми ніколи не сумніваємося, що наша спільнота пристрасна і першою повідомить нам, якщо їм щось не сподобається з того, що ми зробили! Це частина того, що ми в них любимо. Планку поставлено дуже високо, і наша робота — досягти та перевершити цю планку», — каже він.

Еванс з захопленням визнає, яке диво зробила Larian і яку користь принесла ця гра D&D — якщо між двома компаніями після її відходу розколу і є якесь напруження, як можна припустити, доказів цього у розмові не знайшлося.

«Вони щойно виконали чудову роботу з продуктом. Це дивовижне свято D&D. Очевидно, що ця команда є неймовірними фанатами самого D&D. І вони виконали просто чудову роботу, щоб оживити цей світ, який відзначають не тільки постійні шанувальники, коли ми святкуємо 50-річчя D&D, але й багато нових гравців у D&D, що дуже порадувало нас».

За словами Юджина Еванса, ігри у сеттінгу D&D з’являться протягом наступних п’яти років і охоплюватимуть «усі жанри, усі платформ». Не уточнюється, чи їдеться саме про комп’ютерні ігри, але з загального контексту розмови це можна припустити.